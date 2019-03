Olsbu Røiseland knust etter VM-missen

Froland-løperen, som tok OL-sølv på distansen i fjor, hadde vært stabilt i toppen på sprint i flere måneder. Hun hadde to 1.-plasser, en 3.-plass og to 4.-plasser fra de fem siste konkurransene i disiplinen, og alt lå til rette for medaljefangst i Östersund.

Slik skulle det ikke gå.

Olsbu Røiseland bommet to ganger på hver skyting og var tidlig ute av teten. At hun noterte dagens nest beste langrennstid, kun slått av lynraske Denise Herrmann fra Tyskland, løftet henne til 25.-plass, men hjalp så lite.

– Det er vel litt sånn skiskyting er. I dag gikk det ikke veien for min del. Jeg gjennomfører min dårligste sprint i år, og det er selvfølgelig kjedelig at det skjer i et VM, forklarte en tapper Olsbu Røiseland i pressesonen etter sprinten.

Hun brast senere i gråt, men hadde god støtte i ektemannen Sverre, foreldrene og en stor heiagjeng på arenaen i Östersund.

Vanskelig foran jaktstarten

– Jeg er selvfølgelig skuffet nå. Men jeg må begynne å glede meg over Ingrids (Landmark Tandrevold, sølv) vegne og ta inn den gode følelsen der, før jeg forbereder meg til jaktstarten, sa Olsbu Røiseland.

Hun regner seg selv som sjanseløs på medalje på jaktstarten, men kommer til å gi alt.

– Jeg ligger bra an i verdenscupen sammenlagt og må bare prøve å ta med meg de poengene jeg kan.

Må evaluere

Noen forklaring på fredagens skytekatastrofe hadde hun ikke rett etter løpet.

– Jeg følte at jeg hadde klare arbeidsoppgaver og gjennomførte dem. Jeg må evaluere med skytetreneren hva som gikk galt i dag. Det var i alle fall ikke bra nok, sa hun.

Olsbu Røiseland har 1.11,1 minutt å ta inn på ledende Anastasia Kuzmina på jaktstarten. Opp til seierspallen skilte det 58,5 sekunder fredag.