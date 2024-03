– Hva tror du Jakob tenker etter dette VM-gullet? vil VG vite.

– Hvordan kommer du til å håndtere rivaliseringen med Jakob denne sesongen? spør Nettavisen.

– Hva tenker du om at han sier han kunne slått deg med bind for øynene? spør TV 2.

– Er du lei av spørsmål om deg og Jakob? kommer fra Aftenpostens mann.

Lei eller ikke – spørsmålene kommer. Og det er en god grunn til det:

Dette er den offentlige ordkrigen mellom Josh Kerr og Jakob Ingebrigtsen Vis mer ↓ Ordkrigen begynte etter VM-finalene i Budapest. Da Jakob hadde tatt gull på 5000-meter, hadde han allerede tatt sølv på 1500 meter – bak Josh Kerr. Da ble Jakob spurt om revansje mot Kerr. Dette sitatet har blitt hengende ved ham: – Nei, han var bare den neste fyren. Hvis jeg ikke hadde løpt finalen, så ville han sannsynligvis vunnet. Det er sånn jeg ser løpet. Det er klart at hvis du snubler og faller, så kommer noen til å vinne løpet, og han var bare den neste fyren, sa Ingebrigtsen etter 5000-meterløpet. Kerr fikk med seg uttalelsene og gikk hardt ut. – Han kan være respektløs overfor meg. Det går fint, men det er jeg som har VM-gullet og det er jeg som kommer til å være verdensmester de to neste årene uavhengig av hans kommentarer. Siden har ordkrigen bare fortsatt. Den fikk nytt liv da Ingebrigtsen sa til TV 2 at han kunne slått Kerr med bind for øynene etter at briten hadde slått en rekord. Det utspillet har Kerr gjentatte ganger avslått å kommentere underveis i innendørs-VM.

Jakob Ingebrigtsen er ikke påmeldt det pågående innendørs-VM, og er altså ikke til stede. Kerr var suveren på 3000 meter og tok VM-gull foran ekstatiske hjemmefans i Glasgow.

Spørsmålene om Ingebrigtsen parerer han like effektivt.

Han virker ikke å ha noen interesse av å by opp til ytterligere dans, sier han «ikke tenker så mye på det», han «fokuserer på seg selv» og at det er «prosessen som er viktig».

– Er det en følelse av at det er nok bensin på bålet mellom dere to nå? spør VG.

– Det betyr ikke noe hva noen sier. Det blir fantastiske løp denne sesongen. Han er OL-mester og jeg er verdensmester. Uansett hvem som konkurrerer, blir det fantastisk TV. Jeg fokuserer på jobben jeg skal gjøre, jeg har forelsket meg i den, svarer Kerr.

1 / 3 GET IN, MATE! Josh Kerr med det skotske flagget etter VM-gull på 3000 meter i innendørs-VM.





På Aftenpostens spørsmål om han faktisk nyter denne offentlige feiden med sin norske rival og ser på det som en morsom del av idretten, sier han følgende:

– Vi trener i timevis alene, og her (i pressesonen) får vi et utløp for oss selv. Jeg har ikke noe imot ham, vi er to fyrer som går for OL-gullet, sier Kerr.

Tidligere har han sagt at de har personligheter som krasjer, og at det er det. Utover det sammenligner han ordkrigen med intern humor man har innad i laget.

Og han påpeker – for øvrig helt korrekt – at det ikke er han som tar opp Jakob. Det er det pressen som gjør.

– Det kommer sikkert et klipp herfra der jeg sier noe feil. Men hør her, folkens: Jeg vil bare feire VM-tittelen foran hjemmefansen, det er et av de beste øyeblikkene i livet mitt, sier Kerr på NRKs avsluttende spørsmål – det totalt åttende i rekken om Jakob Ingebrigtsen.

