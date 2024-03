– Basert på de siste ukenes omfattende undersøkelser, skanninger og tester, kan legene nå fastslå at Kristoffer er rammet av flere små blodpropp på begge sider av hjernen, som følge av en ekstremt sjelden betennelsestilstand i hjernens kar. Diagnosen samsvarer med teorien som legespesialistene så langt har jobbet med og behandlet Kristoffer ut fra, skriver klubben i en oppdatering.

Midtjylland meldte 27. februar at Olsson er rammet av det som trolig er en «akutt sykdom knyttet til hjernen». Han mistet bevisstheten i sitt hjem en uke tidligere.

Klubben opplyste at Olsson har hatt familien sin rundt seg i tillegg til deler av klubbens medisinske team den siste tiden. I tillegg er et «team av Danmarks ledende medisinske eksperter» i arbeid for å stille en diagnose.