Håndballpresidenten snakker ut: – Jeg skjønner at folk stusser

Kåre Geir Lio visste at Norges Håndballforbund kjøpte tjenester av hans firma. Men skjønte ikke at det var galt. Han mener tilliten hans som håndballpresident er under angrep. 70-åringen har ingen planer om å avslutte sin dobbeltjobb.