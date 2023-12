Duplantis bor med kjæresten Desiré Inglander i Stockholm. Men når han skal gjøre jobben for å forsvare OL-gullet fra Tokyo i Paris neste sommer, så drar han «hjem» til Baton Rouge i Louisiana.

– Der har jeg ingen forpliktelser i det hele tatt, jeg skal bare ta det med ro, spille golf og henge med venner. Det blir chill, sier Duplantis til Expressen.

24-åringen ble kåret til årets mannlige friidrettsutøver i verden i år som i fjor etter verdensrekord med 6,23 meter og VM-gull. Ifølge Aftonbladet har han en inntekt på rundt 40 millioner kroner i år.

Kjæresten Inglander kastet seg over ham etter VM-gullet i Budapest. Hun er sjelden langt unna når Duplantis konkurrerer. Men hun blir ikke med til USA. Bå drar han fra kjæresten som blir igjen i Sverige for å ta modelloppdrag. Hun ble heller ikke med da han dro til USA i høst. Men neste år kommer hun etter hvert etter.

– Det er veldig rolig der, mye mer enn hun er vant til. Hun har vokst opp i byen, hun er en skikkelig «city girl», altså sånn veldig. Til og med Stockholm er for lite for henne, egentlig. Så det blir veldig annerledes for henne å komme til Baton Rougem, sier Duplantis til Expressen.

VM-GULL: Desiré Inglander var i Budapest da Armand Duplantis tok sitt livs andre VM-gull i august. Foto: MARTON MONUS / Reuters / NTB

Men når han reiser til Baton Rouge i Louisiana med drøyt 200.000 innbyggere så er han hjemme. Han er født og oppvokst i Lafayette i samme stat med amerikansk far og svensk mor. Han gikk på college der.

I intervjuet med den svenske storavisen er det ett ord som går igjen etter enorme mengder oppmerksomhet og store prestasjoner i året som er gått. Han savner å slappe av. Nå skal han det.

– Når jeg drar til Louisiana blir det chill, ordentlig chill, sier Duplantis.