RBK-krisen forlenget mot Stabæk: – Det er amatørmessig

BEKKESTUA (VG) (Stabæk-RBK 2–2) Stjernespiller Carlo Holse (24) reddet ett poeng for Rosenborg, men presset vedvarer for trener Kjetil Rekdal (54) etter nok et skuffende resultat.