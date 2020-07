Supertalentet reddet Solskjær - men én ting bekymrer ekspert før skjebnekampen

Overraskende poengtap for Ole Gunnar Solskjærs menn.

Ole Gunnar Solskjær og Manchester United fikk det tøft hjemme mot West Ham. Foto: MARTIN RICKETT / Reuters

MANCHESTER UNITED - WEST HAM 1–1

Manchester United var store favoritter mot West Ham, men fikk det tøffere enn ventet og måtte til slutt ta til takke med uavgjort på Old Trafford.

Selv om poengtapet var overraskende, kan det ene poenget vise seg å bli helt avgjørende i kampen om topp fire og Champions League-plass for Solskjærs United.

Manchester United ligger på 3.-plass med bedre målforskjell enn Chelsea idet én serierunde gjenstår.

Leicester, som de røde fra Manchester møter borte i siste kamp søndag, ligger poenget bak. Dermed har Solskjær & Co alt i egne hender.

– Vi har gitt oss selv en fantastisk mulighet og et flott utgangspunkt for søndagens kamp. Nå må vi bare gripe den, sa Solskjær etter kampen.

Det betyr at uavgjort i siste kamp er godt nok til å sikre United en plass i Europas gjeveste klubbturnering.

– Det blir en spennende avslutning på sesongen. Det som derimot bekymrer meg er at United ser slitne ut. De senker seg og gjør enkle feil, lød dommen fra TV 2s fotballekspert Brede Hangeland i studio etter kampen.

Solskjærs viktige valg

Etter David de Geas tabbeaften i FA-cupsemifinalen mot Chelsea søndag, ble det spekulert i om Solskjær kom til å droppe sitt sålangt soleklare førstevalg mellom stengene til fordel for reservekeeper Sergio Romero.

De spekulasjonene var det null hold i, for nordmannen valgte å vise at han stoler på spanjolen ved å gi ham fornyet tillit i buret mot West Ham.

De Gea fikk fornyet tillit av Solskjær. Foto: CATHERINE IVILL / Reuters

Manchester United tok kontroll på kampen fra start av, og Anthony Martial tvang frem en redning av Lukasz Fabianski allerede etter tre minutter.

Kun minuttet senere måtte West Hams sisteskanse igjen i aksjon, da unggutten Mason Greenwood avsluttet fra 20 meter etter fine kombinasjoner av Paul Pogba og Bruno Fernandes i forkant.

Starten bar bud om at vi hadde en svært underholdende kamp i vente, men resten av omgangen slet Solskjærs menn med å skape de helt store farlighetene mot et lavtliggende West Ham.

– Hva i alle dager?

Minuttet før pause ble det derimot full action på Old Trafford. West Ham fikk det som så ut som et meget billig frispark da Michail Antonio gikk i bakken etter en takling av Timothy Fosu-Mensah. Reprisen viste at gjestenes stjernespiss startet fallet lenge før han var i nærheten av United-backen.

Gjestenes Declan Rice brydde seg fint lite om frisparket var korrekt idømt eller ikke, og brant nådeløst til med vrista fra drøye 20 meter. Ballen smalt inn muren, og man kunne høre Paul Pogbas smerteskrik da han ble truffet. Ved første øyekast kunne det se ut som om ballen traff franskmannen i ansiktet, men reprisen viste derimot noe annet.

Pogba fortviler, mens West Ham feirer. Foto: Clive Brunskill / POOL Getty

Uniteds superstjerne løftet nemlig begge armene på merkelig vis for å beskytte ansiktet, og videodommerne grep helt riktig inn og ga straffespark til gjestene.

– Paul Pogba... Hva i alle dager? utbrøt TV 2s Jan-Henrik Børslid i studio i pausen.

Kollega og tidligere Premier League-spiller Hangeland var heller ikke nådig i sin dom over Uniteds superstjerne.

– Når det legges an til skudd, så må man være klar og vise med kroppsspråket at «den tar jeg med ansiktet om nødvendig». Her er Pogba altfor avslappet og nonsjalant. Håpløst av Pogba og korrekt idømt straffespark, sa TV 2-eksperten.

West Hams Antonio sendte de Gea feil vei og ekspederte straffesparket sikkert i mål. Dermed ledet West Ham overraskende 1–0 til pause.

– Paul reagerte instinktivt. Han vet at han burde tatt skuddet i ansiktet, men det er en naturlig reaksjon når ballen kommer susende i den farten, sa Solskjær.

Drømmestart

United snudde marerittavslutningen på 1. omgang til drømmestart på kampens andre akt.

Hjemmelaget gikk rett i strupen på West Ham, og allerede etter fem minutter ga det uttelling. Greenwood kombinerte fint med Martial, før supertalentet plasserte ballen iskaldt i mål fra åtte meter.

Med sitt 17. mål for sesongen tangerte han klubbrekorden for flest mål av en tenåring. Den deler 18-åringen nå med George Best, Brian Kidd og Wayne Rooney.

United-juvelen Greenwood feirer etter utligningen. Foto: CATHERINE IVILL / Reuters

1–1 - og nå forventet nok de fleste enveiskjøring fra hjemmelaget.

Det voldsomme United-presset dabbet derimot litt av, selv om vertene hadde ballen mest på Old Trafford.

Etter 68 minutter var faktisk Rice igjen farlig frempå, men skuddet fra langt hold strøk like over tverrliggeren.

United turte ikke å blottlegge seg totalt fremover i frykt for å tape kampen, noe som ville bety at laget mistet det viktige poenget de allerede hadde i lomma.

– Ved pause hadde vi ikke resultatet vi ønsket oss, men for oss gir uavgjort samme utgangspunkt som seier med ett eller to mål ville gjort, sa Solskjær etter kampen.

West Ham-spillerne jobbet steinhardt og forsvarte seg godt, og tidligere United-trener David Moyes og hans mannskap klarte til slutt å dra i land et sterkt uavgjortresultat på Old Trafford.

West Ham sikret plassen med det ene poenget, og ligger på 15.-plass før siste serierunde hjemme mot nedrykkstruede Aston Villa.

David Moyes var tilbake på Old Trafford og tok et sterkt bortepoeng med sitt West Ham. Foto: Cath Ivill / POOL Getty