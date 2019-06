Herlovsen med hat trick i siste VM-test. Nå truer hun norsk målrekord.

Sør-Afrika – Norge 2–7

AMIENS: Det sørafrikanske laget satt fast i trafikken og ble 75 minutter forsinket til VM-generalprøven mot Norge. Da de først kom seg på banen, var det ikke særlig mye motstand de hadde å stille opp med.

Norge var overlegne i alle spillets faser. Det sto 4–0 allerede før 22 minutter var spilt, og den eneste reelle spenningen i kampen så ut til å være hvor stor seieren ville bli til slutt. Akkurat den undervurderingen skulle sørafrikanerne slå noe tilbake mot, i og med at de lenge «ledet den andre omgangen» 2–1.

Martin Sjögren valgte å starte med Isabell Herlovsen og Lisa-Marie Karlseng Utland på topp. Da duoen gikk i garderoben til pause, hadde de scoret to ganger hver.

Før kampen var slutt hadde Herlovsen scoret en gang til. Dermed står hun nå med 60 mål for Norge, og er dermed seks bak Mariann Pettersens rekord.

– Som spiss var dette veldig bra for selvtilliten. Vi har analysert dem, og de er litt trekkspill bak i forsvaret. Dessuten er de veldig markeringsorienterte. Jeg prøvde å snike meg litt inn på bakre stolpe, og det funket bra, sa Herlovsen til NRK.

Et skår i gleden var det at Maria Thorisdottir måtte kaste inn håndkleet like før kampstart, med det som ble omtalt som «en liten, muskulær kjenning» på den skadeplagede forsvarsspilleren. Stine Hovland kom dermed inn sammen med Maren Mjelde i midtforsvaret.

Sjögren har valgt å kun ta med de tre midtstopperne til VM. I annen omgang satte han inn Elise Thorsnes for Hovland, og angrepsspilleren ser ut til å være Sjögrens fjerdevalg i midtforsvaret.

Fredrik Varfjell / BILDBYRÅN NORWAY

Fakta: Sør-Afrika – Norge 2-7 (0-5) 540 tilskuere i Amiens, Frankrike Mål: 0-1 Vilde Bøe Risa (7), 0-2 Lisa-Marie Utland (19), 0-3 Utland (21), 0-4 Isabell Herlovsen (22), 0-5 Herlovsen (43), 1-5 Kholosa Biyana (52), 1-6 Herlovsen (53), 2-6 Amanda Mthandi (66), 2-7 Emilie Nautnes (84). Dommer: Benjamin Lepaysant, Frankrike. Gult kort: Noko Matlou (47), Sør-Afrika. Norge (4-4-2): Ingrid Hjelmseth – Ingrid Moe Wold, Maren Mjelde, Stine Hovland (Elise Thorsnes fra 67.), Kristine Minde – Caroline Graham Hansen (Therese Sessy Åsland fra 59.), Vilde Bøe Risa (Karina Sævik fra 58.), Ingrid Syrstad Engen (Frida Maanum fra 58.), Guro Reiten – Isabell Herlovsen (Emilie Haavi fra 67.), Lisa-Marie Utland (Emilie Nautnes fra 80.). Ubenyttede reserver: Cecilie Fiskerstrand, Oda Bogstad – Synne Skinnes Hansen, Amalie Eikeland, Cecilie Redisch Kvamme. Ikke kampklar: Maria Thorisdottir. Det var Norges siste kamp før VM-sluttspillet i Frankrike. (©NTB) X

Fem mål før pause

Til nå i oppkjøringen har det sett ut som at landslagssjefen har satset mest på Caroline Graham Hansen som spiss sammen med Herlovsen, men i siste oppkjøringskamp var hun tilbake på høyresiden av midtbanen.

Den ferske Barcelona-spilleren satte på vakkert vis opp 1–0-scoringen til Vilde Bøe Risa etter syv minutter. Da Utland doblet rundt ti minutter senere, var det en sørafrikansk spiller som sto for den målgivende pasningen med en håpløs klarering av et Graham Hansen-frispark.

Det tok bare et par minutter før Utland scoret igjen, denne gangen etter godt forarbeid av Herlovsen. Kampen var knapt kommet i gang igjen før det var Herlovsens tur til å score. Innlegget fra Bøe Risa var hardt og godt, og Herlovsen headet det sikkert i mål.

Like før pause økte Kolbotn-spissen til 5–0, denne gangen etter et godt innlegg fra Ingrid Moe Wold.

– Jeg er kjempefornøyd med at vi scorer mange mål, men vil slurver litt og gir dem for mange brudd som kunne straffet seg mot bedre motstand. Vi skal gjøre alt for å holde nullen, sa Sjögren til NRK i pausen.

Fredrik Varfjell / BILDBYRÅN NORWAY

En annen kamp etter pause

Sør-Afrika slo tilbake syv minutter ut i den andre omgangen. Målvakt Ingrid Hjelmseth bommet på et innlegg, og Moe Wolds klarering havnet rett i beina til Kholosa Biyana. Hun reduserte kontant til 1–5.

Det tok imidlertid bare omtrent et minutt før Moe Wold slo tilbake. Høyrebacken ble spilt fri ute til høyre og banket ballen inn foran mål. Der var Herlovsen på plass og sørget for hat trick.

Norges motstander så ut til å ha fått beskjed om å vise seg fra en bedre side enn før pause, for da 21 minutter var spilt av den andre omgangen slo de til igjen. Thembi Kgatlana løp seg fint fri bak Mjelde. Hun slo ballen på tvers foran mål, og Amanda Mthandi fikk en ganske enkel jobb med å løpe inn reduseringen.

Fem minutter før slutt fikk innbytter Emilie Nautnes sitt første landslagsmål. Karina Sævik ble spilt helt alene med keeper sammen med Nautnes, men valgte å skyte i stedet for å spille ballen til lagvenninnen. Målvakten reddet, men Nautnes fikk en enkel jobb med å trille returen i åpent mål.

Sør-Afrika er ranket som Afrikas tredje beste lag og skal spille mot Tyskland, Spania og Kina i VM.

Norge møter Nigeria i sin åpningskamp førstkommende lørdag i Reims. Grønntrøyene er ranket som nummer 38 i verden og Afrikas beste lag, 11 plasser foran sørafrikanerne.

De to siste lagene i Norges gruppe er Sør-Korea og vertsnasjonen Frankrike.