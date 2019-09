Forlot Vålerenga på kontroversielt vis: Nå er han tilbake i klubben.

Fellah spilte fire kamper for Sandefjord i Eliteserien sist høst før han ble skadd. Han opererte ankelen i november.

Før det var det seks år i dansk fotball i Esbjerg og Nordsjælland etter at han forlot Vålerenga i august 2013.

– Jeg har vært mye skadd og må ta ting i et rolig tempo. Ronny (Deila) og trenerteamet er klare på at jeg skal matches forsiktig og starte med noen kamper i 3. divisjon. Forhåpentligvis vil jeg bevise at jeg fortjener en plass på laget, og jeg er kjempeglad over at jeg får sjansen til å vise at jeg kan bidra til å løfte Vålerenga i tiden som kommer, sier Fellah vif-fotball.no.

Fellah er oppvokst på Holmlia og kom til Vålerenga første gang som 14-åring. Han debuterte på øverste nivå i 2006-sesongen.

Angrer

Overgangen til dansk fotball var ikke alle Vålerenga-supporterne helt fornøyd med.

Fellah innrømmer at han angrer på måten han forlot Oslo-klubben den gang.

– Jeg var en ung gutt fra Holmlia som ville leve proffdrømmen i utlandet. Jeg innser nå at jeg var litt naiv og tenkte for mye på meg selv, men jeg håper å bevise at jeg fortjener denne sjansen. Jeg vil blø for drakten og ingenting vil glede meg mer enn å glede supporterne våre, sier Fellah.

Midtbanespilleren har to landskamper for Norge.