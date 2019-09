Hylles etter at Real Madrid fikk bank: – Eksepsjonell

PSG – REAL MADRID 3–0

Argentineren scoret to ganger i Paris Saint-Germains 3-0-seier.

Dermed sørget en ustyrlig Di Maria nærmest egenhendig for at Zinedine Zidanes stjernegalleri måtte reise hjem til Madrid uten poeng i bagasjen.

– PSG fortjente å vinne. Det føles rart ikke å skape sjanser med spillerne vi hadde på banen, men slik er det. Intensitet er det viktigste ute på banen. Du kan gjøre din dårligste kamp, men om du spiller med intensitet så er du likevel med. Det gjorde ikke vi i dag, sa Zidane etterpå.

PSG var uten stjernespissene Kylian Mbappé og Neymar, men det gjorde lite onsdag kveld. De gangene PSG virkelig satte på turboen, og kombinasjonene satt som de skulle, gikk det rett og slett for fort for gjestene fra den spanske hovedstaden.

Det første eksempelet kom etter 13 minutter. PSG holdt trykket oppe rundt Reals 16-meter, før det brått eksploderte. Juan Bernat fikk slå inn fra venstre, og Di Maria hadde løpt seg fri og pirket inn 1–0 mellom nærmeste stolpe og keeper Thibaut Courtois.

Tyve minutter senere fikk Real Madrid trøbbel igjen. Ballen gikk hurtig og på få berøringer i PSG-laget, og plutselig åpnet muligheten seg for Di Maria. Han klemte til fra 18 meter og sendte ballen inn ved stolpen på nydelig vis.

– Vi var solide og effektive, og vi dominerte kampen. Vi må spille slik hele tiden, i ligaen også, med karakter og sult, sa PSG-kaptein Thiago Silva til RMC Sport.

– Han er alltid avgjørende

Real Madrid-keeper Courtois innrømmet at han ikke kunne gjort mye for å hindre Di Marias scoringer etter kampen.

– Han har mange kvaliteter. Jeg synes han har et godt skudd på både det første og andre målet. På det første målet skjøt han veldig hardt på første stolpe og jeg rakk ikke å ta opp hånden. Det andre målet synes jeg bare er et fint skudd fra 16 meter. Vi må være tettere på en spiller med hans kvaliteter. Han hadde en god kamp, sa Courtois i et intervju med Viasat.

Også PSG-trener Thomas Tuchel var full av lovord etter argentinerens strålende prestasjon.

– Di Maria har vist i ett år at han er kapabel til slike prestasjoner. Venstrefoten hans er fantastisk. Han har en eksepsjonell statistikk og han er alltid avgjørende med mål og assists. Defensivt var han også veldig sterk. Han isolerte Daniel Carvajal og jobbet godt med Juan Bernat på venstresiden, skrøt Tuchel i et intervju med UEFA.

Fakta: Mesterligaen fotball menn onsdag, gruppespillet 1. runde: Gruppe A: Brugge (Belgia) – Galatasaray (Tyrkia) 0-0, Paris Saint-Germain (Frankrike) – Real Madrid (Spania) 3–0 (2-0). Gruppe B: Olympiakos (Hellas) – Tottenham (England) 2–2 (1-2), Bayern München (Tyskland) – Røde Stjerne (Serbia) 3–0 (1-0). Gruppe C: Dinamo Zagreb (Kroatia) – Atalanta (Italia) 4–0 (3-0), Sjakhtar Donetsk (Ukraina) – Manchester C. (England) 0–3 (0-2). Gruppe D: Atlético Madrid (Spania) – Juventus (Italia) 2–2 (0-0), Leverkusen (Tyskland) – Lokomotiv Moskva (Russland) 1–2 (1-2).

VAR-annullering

Veien til en ny mesterligatittel for Zidane og hans mannskap virker betydelig lenger enn sist franskmannen var trener i Madrid. Onsdag hadde de heller ikke flaksen med seg.

Det som så ut som en flott redusering av Gareth Bale ble annullert for hands etter at dommeren hadde sett situasjonen på video. Reprisen viste at ballen berørte Bales arm så vidt før han sendte den i bue over keeper Keylor Navas.

Bale var for øvrig nær scoring også ved et par anledninger, blant annet da han sendte et frispark like utenfor krysset rett før PSGs 2-0-mål.

BENOIT TESSIER / Reuters / NTB scanpix

Takk for sist

Enda nærmere mål var nok Pablo Sarabia da han ble frispilt av Di Maria etter timen. Denne gangen var Courtois lynraskt nede og fikk avverget et tredje baklengsmål.

Di Maria vant mesterligaen med Real Madrid i 2014. Litt over fem år senere var han en konstant trussel mot det spanske storlaget. Argentineren virket proppfull av selvtillit, danset rundt med gamle lagkamerater og kunne med litt mer flyt ha fullbyrdet et hat trick.

For Real Madrids del var det langt mellom sjansene. Karim Benzema hamret ballen i mål kvarteret før slutt, men scoringen ble annullert for offside på Lucas Vázquez.

I stedet punkterte Thomas Meunier kampen på overtid. Raphaël Varane dummet seg ut og opphevet offsiden da PSGs backer stormet fremover. Bernat serverte Meunier, som iskaldt satte inn 3–0.

I den andre kampen i mesterligaens gruppe A endte det 0–0 i et jevnspilt oppgjør mellom Brugge og Galatasaray. I neste runde skal Brugge spille bortekamp mot Real Madrid, mens Galatasaray tar imot PSG.

Seieren glapp da Ronaldo var tilbake i Madrid

Bernat Armangue / AP

I en annen storkamp onsdag kveld, ble det uavgjort mellom Atlético Madrid og Juventus.

Cristiano Ronaldo forble målløs og måtte se seieren glippe på overtid da han var tilbake i Madrid og hjalp Juventus til 2–2 mot Atlético.

Portugiseren feiret utallige triumfer med Real Madrid, ikke minst i mesterligaen, men Champions League-suksessen har latt vente på seg etter overgangen til italiensk fotballs «gamle dame». Onsdag var laget på vei mot en knallsterk borteseier, men Diego Simeones lag reiste seg og hentet inn to mål mot slutten.

Juan Cuadrado og Blaise Matuidi scoret målene som ga Juventus 2-0-ledelse, begge i 2. omgang. Stefan Savic skapte ny spenning med sin redusering, og hjemmelagets jakt på utligning ble kronet med suksess da innbytter Héctor Herrera nikket inn Kieran Trippiers innlegg rett før slutt.

Juventus måtte dermed nøye seg med ett poeng i bagasjen hjem til Torino.

– Vi spilte bra, men vi har en bitter smak i munnen, for vi hadde kampen i vår hule hånd. Vi trenger å være mer oppmerksomme på defensiv dødball, og vi kommer til å jobbe med det, sa Juventus-trener Maurizio Sarri.

Dermed er Lokomotiv Moskva overraskende lederlag i gruppe D etter sin 2-1-seier borte mot Leverkusen. Grzegorz Krychowiak og Dmitrij Barinov scoret for den russiske klubben.