Kristiansand med ny cupbragd - slo ut eliteserielag

1.-divisjonslaget Kristiansand sto for en aldri så liten cupskrell onsdag kveld, da de slo ut slo ut eliteserielaget Follo på bortebane.

Sørlendingene vant åttedelsfinalen 27–24, og er nå klare for NM-kvarfinale.

Det var den andre cupbragden til Kristiansand på kort tid. For to uker siden slo de ut eliteserielaget Nærbø med 30–29-seier.

ØIF Arendal røk ut

Like bra i NM gikk det ikke for ØIF Arendal. De har fått lei start på sesongen og røk 33-35 hjemme for FyllingenBergen i åttedelsfinalen onsdag kveld.

Hjemmelaget kom tidlig under og hadde 2-7 og 8-13 å hente inn igjen i 1. omgang. Det var likevel jevnt til pause, da gjestene ledet med ett mål (15-16).

Også etter hvilen var det FyllingenBergen som tok initiativet og var oppe i 27-20-ledelse før ØIF skjønte alvoret. Laget var à jour på 29-29 og 30-30, men kom seg ikke foran, og gjestene kunne hale i land 35-33-seieren.

Kjetil Åndal og Inge Aas Eriksen var vanskelige å stoppe, og begge endte med sju mål for FyllingenBergen. Hos hjemmelaget scoret Sondre Paulsen ti mål.

Greit videre

Ellers måtte Kolstad, som er uten poengtap i eliteserien, se seg slått 30-26 av divisjonskollega Haslum.

Drammen, Elverum og Bækkelaget, som er de andre ubeseirede lagene i eliteserien, tok seg greit videre. Drammen vant 31-22 borte mot Lillehammer Faaberg, Elverum vant 36-28 over Fold-St. Hallvard i Rykkinnhallen, mens Bækkelaget lekte seg til 37-20 borte mot Fjellhammer.

Halden vant greit 26-26 borte mot Viking TIF.

Åttedelsfinalene spilles ferdig torsdag med Bodø mot Runar Sandefjord.