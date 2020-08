Fullstendig Ranheim-kollaps på bortebane

Fikk juling av Sogndal.

Ranheim hadde lite å juble for borte mot Sogndal mandag. Foto: Ned Alley

Sogndal - Ranheim 4–0

Sogndal var gode og effektive i 1. omgang mot Ranheim. Tomas Olai Totland scoret omtrent rett fra start, og Kristoffer Hoven og Alioune Ndour fulgte på med to raske etter rundt halvtimen spilt. Hoven scoret sitt sjuende for sesongen etter pause.

En bekmørk kveld for Ranheim, noe heller ikke daglig leder Frank Lidahl la skjul på.

– Noen kvelder er det bare å sette strek over, kraftig strek over.. en skikkelig smell, men grattis til et bra Sogndal-lag, skrev han på Twitter.

Ranheim beholder fortsatt annenplassen med 21 poeng i 1. divisjon, men er nå bare to poeng foran Sogndal på plassen bak. Også serieleder Tromsø gikk på en smell og er tre poeng foran Ranheim etter 10 serierunder.

Nedtur ble det også for Stjørdals-Blink mandag. De tapte 1–2 borte mot Ull/Kisa.

Steffen Jenssens scoring i det 74, minutt sørget for 1-0-ledelse for Ull/Kisa. Anders Nygaard utlignet sju minutter senere, men 16-åringen Elias Sebastian Solberg ble matchvinner på tampen for hjemmelaget. Ull/Kisa tok seg over nedrykksstreken.