Geir André Herrem scoret sitt første mål for Kalmar da laget vant 2-0 borte mot Brage i første kvalifiseringskamp til Allsvenskan. TOBIAS STERNER / BILDBYRÅN

Herrem med sitt første mål - kan berge svensk klubb

Geir André Herrems første mål for Kalmar ga klubben overtaket i jakten på fortsatt tilværelse i Allsvenskan. Brage ble slått 2-0 i første kvalifiseringskamp.

NTB-TT

– Jeg kjempet og kranglet med meg ballen. Et veldig viktig mål, sa nordmannen til C More etter å ha gjort 1-0 alene med keeper i det 23. minutt i Borlänge.

Etter en time doblet Nils Fröling ledelsen etter en gjennombruddspasning.

– Utrolig deilig å få gjøre mål i en så viktig kamp. Nå har vi et godt utgangspunkt før returkampen på hjemmebane, sa Fröling.

Kalmar endte tredje sist i Allsvenskan etter en tøff sesongavslutning der trener Magnus Pehrsson før siste serierunde trakk seg i kjølvannet av et munnhuggeri med supportere.

Vikarierende trener Jens Nilsson lot stjernen Rasmus Elm hvile seg onsdag etter tøft program i det siste. I returkampen søndag er han trolig med fra start, og Kalmar er nå klar favoritt til å vinne sammenlagt.

Herrems første mål siden overgangen fra Bodø/Glimt i august bidro sterkt til det.

Bryne-karen skrev under en kontrakt på halvannet år med Kalmar. 31-åringen har tidligere spilt for Ålgård, Bryne, Vidar, Fyllingsdalen og Åsane. Han har også vært innom tyske SV Babelsberg 03 og Flora Tallin i Estland.