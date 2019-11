Mame Niang spilte for Viking fra 2008 til 2010. Alf Ove Hansen / SCANPIX NORGE

Tidligere Viking-angriper returnerer til norsk fotball

Han huskes av mange godt fra tiden i Viking og Kongsvinger. Nå tar Mame Niang over treneransvaret i en norsk klubb.

Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Mame Niang blir ny trener for Kjellmyra IL på nivå fem i norsk fotball. Det opplyser klubben selv på sin Facebook-side.

«35-åringen fra Senegal satte lørdag signaturen sin på en trenerkontrakt med oss, noe vi er meget fornøyde med», heter det.

Angriperen avsluttet spillerkarrieren i fjor etter et opphold i sørafrikansk fotball. For norske fotballkjennere huskes han best for sine tidligere opphold i Viking og Kongsvinger.

Les også Husker du disse afrikanske Viking-spillerne?

Fra 2008 til 2010 var han en del av Viking-stallen. Han fikk 31 kamper og scoret seks mål. Deretter gikk turen til Kongsvinger. Han forsvant etter ett år, men vendte tilbake i 2016.

Niang har også spilt for Wolfsburg i Bundesliga og har flere landskamper for Senegal.

Nå er han altså igjen på plass i Hedmark, denne gangen for Kjellmyra.