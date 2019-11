Viking-spillerne jublet i cupen onsdag. I kveld venter Lillestrøm i sesongens nest siste hjemmekamp. Jarle Aasland

Vikings lag mot Lillestrøm: Gir cupheltene fornyet tillit

Cuprusen har lagt seg, det er tilbake til hverdagen for Bjarne Berntsen & co. Her er kveldens utvalgte.

SR-BANK ARENA: Viking får besøk av Lillestrøm i sesongens nest siste hjemmekamp i Jåttåvågen.

Viking ligger på 5.-plass, gjestene fra Romerike på 11.

Bjarne Berntsen og hans trenerteam gjorde ni endringer på laget da hele Stavanger feiret triumfen over Ranheim onsdag der Viking sikret seg cupfinaleplass for første gang siden 2001.

Og laget som sendes ut på kunstgraset på SR-Bank Arena søndag er nærmest identisk med det som sørget for jubel foran 15.200 tilskuere.

Én endring

Berntsen gjør bare én endring: Kristian Thorstvedt overlater plassen på laget til Samuel Fridjonsson.

Det betyr dette Viking-laget fra start (4–3–3):

Iven Austbø - Sondre Bjørshol, Runar Hove, Viljar Vevatne, Adrian Pereira - Fredrik Torsteinbø, Kristoffer Løkberg, Samuel Fridjonsson - Ylldren Ibrahimaj, Benjamon Källman, Zlatko Tripic.

Kampstart er klokken 18.

Publisert 3. november 2019 16:40 Oppdatert: 3. november 2019 16:57