Norge dropper verdenscupfinalen

Lederen Johannes Høsflot Klæbo får ikke mulighet å kjempe om seieren i verdenscupen i sprint.

Johannes Høsflot Klæbo skulle ha dratt grytidlig onsdag morgen. Foto: Terje Pedersen, NTB Scanpix

Norges Skiforbund dropper å sende løpere, trenere og ledere til Canada og USA.

De første skulle ha dratt fra Trøndelag allerede 06.00 onsdag morgen.

– Arrangementene der borte går som planlagt, men uten norske løpere. Det er en totalvurdering, der vi først og fremst tenker på helserisikoen, sier Espen Bjervig i Norges Skiforbund.

Han skulle selv vært med på denne reisen.

– Hva var vurderingen?

– Helsen og belastningen på ansatte og utøvere. Vi vet ikke hvordan bildet ser ut når vi skulle ha kommet hjem etter 14 dager.

– Derfor gjør vi som alle andre som tar grep og sørger for minst mulig spredning. Det er vårt ansvar, sier han.

I troppen totalt var det 26 mennesker som skulle dratt til Quebec i første omgang. Det er aktive og folk i støtteapparatet. Og så skulle noen i troppen byttes ut foran løpene i Canmore i USA neste helg, mens andre skulle kommet dit fra Norge.

Norske løpere er ferdig med sesongen på verdenscupnivå. Her Johannes Høsflot Klæbo i front. Foto: Terje Pedersen

Verden ikke som før

Langrennsløperne har hele tiden blitt informert. De har gitt uttrykk for at de syntes alt var usikkert før denne avgjørelsen kom.

– Vi ser en verden som vi som lever nå ikke har opplevd før, sier Bjervig om alvoret.

For Therese Johaug hadde turen uansett ikke spilt noen rolle. Hun har vunnet langdistansecupen. Ikke herrer kunne ha vunnet langdistansecupen, men Klæbo hadde så absolutt muligheten.

– Det skal deles ut 350 poeng, og hvis det er én som vinner alt, kan seieren i sprint gå til en annen. Men helse går foran prestasjon.

Mer vil komme

Hva som skjer med NM del 2, som skal gå på Lillehammer senere i vinter er ikke avgjort. Mye tyder på at den, og alle de andre idrettene som er med i NM-uka, blir avlyst.

– Birken og junior-NM på Beitostølen er det allerede, sier Bjervig.

På Beitostølen var det påmeldt 1000 deltagere. Det var dessuten ventet 600 i støtteapparatet. Og selvsagt mange foreldre og andre publikummere.

Ridderuka på Beitostølen ble avlyst for få dager siden. Den skulle gå om noen uker. Der var deltagere fra 14 nasjoner påmeldt. Dette er et årlig høydepunkt for funksjonshemmede.