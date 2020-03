Oslo idrettskrets ber om politihjelp til å stoppe bruk av stengte fotballbaner

Selv om fotballbanene i Oslo er stengt, velger flere å drive uorganisert aktivitet på banene. Nå ber Oslo idrettskrets om hjelp fra kommunen og politiet.

Kommunale fotballbaner i Oslo er stengt som følge av koronautbruddet. Likevel er det noen som benytter banene, som her på Kringsjå. Foto: Tore Meek, NTB scanpix

NTB

Forrige uke stengte Oslo kommune alle kommunale idrettsanlegg og svømmeanlegg som følge av den pågående viruspandemien.

Likevel har flere privatpersoner valgt å oppsøke stengte fotballbaner for å utøve uorganisert aktivitet på banen. Oslo idrettskrets ber nå om bistand fra politiet og kommunen.

«Vi oppfordrer samtidig om at både idrettslag og publikum som er vitne til aktivitet av et visst omfang varsler politiet på 02800», skriver Oslo idrettskrets i en pressemelding.

Mange har oppsøkt fotballbaner i Oslo for å utøve aktivitet den siste tiden. Foto: Tore Meek, NTB scanpix

– Får fingeren

Magne Brekke, generalsekretær i Oslo Idrettskrets, utdyper:

– Dette gjør vi fordi vi får mange henvendelser fra idretten, fra publikum og folk som er vitne til mye uvettig aktivitet. Dette gjelder for det meste fotballbanene som ligger åpne, all den tid idretten ikke har lov til å drive der. Lederne i fotballklubbene jager bort folk, får fingeren i retur, og opplever at de har ingen myndighet, sier Brekke til oss.

– Da ser vi lett at det eskalerer. Det er ingen konsekvens å ta seg til rette. På vegne av mange ser vi at vi har et problem. Kanskje er fotballbanene det stedet i byen med størst smitterisiko. Det må få en konsekvens, skal det få en allmennpreventiv virkning, fortsetter han.

Magne Brekke er generalsekretær i Oslo idrettskrets. Foto: Olav Olsen

Han innrømmer at de forventer reaksjoner på at de nå råder til kontakt med politiet.

– Vi vet at politiet vil prioritere slike saker, så er det selvfølgelig en vurdering hva som er viktigst til enhver tid. Det handler ikke om å ta en fotballgutt eller jente som trikser med ball. Vi ser ungdom og unge voksne som driver regulær fotball, både småspill og dueller. Hadde det bare vært én meter mellom hver så hadde det vært noe annet, men det er det ikke. Det har jeg sett selv. Jeg gikk ut i går for å se om dette bare et lokalt problem, men fant ingen baner hvor det ikke foregikk kritikkverdig aktivitet, sier Brekke.

Vil ikke jage bort enkeltpersoner

Brekke understreker altså at de ikke kommer til å jage bort enkeltpersoner som trimmer eller to-tre barn som leker.

«Problemet er ungdom og voksne som tar seg til rette og organiserer regelrett fotballaktivitet. Vi ber om hjelp til å gripe inn der det uomtvistelig drives aktivitet i strid med lovverket», står det videre på Oslo idrettskrets’ nettsider.

Politiet har selv meldt at brudd på smittevernlovgivningen er en prioritert oppgave. Riksadvokaten har påpekt at saker om brudd må gis høy prioritet.

«Vi har oppfordret Oslo-politiet til å svinge innom fotballbaner på eget initiativ og gripe inn der de ser større ansamlinger av folk eller ser nærmest regulær fotballaktivitet. Politiet er klar over utfordringene og tar dette på alvor», påpeker Oslo idrettskrets.

