Nordmannen har slitt i skyggen av Hovlands suksess: – Det har vært tøft

Kristoffer Ventura (25) innrømmer at resultatene har tæret på selvtilliten. I mangel på egen suksess er han blitt satt i skyggen av kameraten Viktor Hovland (22).

Kristoffer Ventura har fått en tøff start på sesongen. Foto: Steve Helber / AP

– Det har vært tøft, rett og slett, sier han kontant.

Kristoffer Ventura prøver å sette ord på sesongen så langt. I et åpenhjertig intervju i Eurosports golfpodkast FORE! forteller 25-åringen om den tøffe tiden på verdens største golfscene.

Før denne sesongen, etter en svært suksessfull sesong i fjor, ble han tatt inn på den gjeve PGA-touren – verdens mest prestisjefulle golftour. Så langt har han gang på gang slitt med å klare cuten, som er kravet for å kunne fullføre hver turnering.

Det var ikke slik han hadde håpet at sesongen skulle starte.

Kristoffer Ventura ble den første nordmannen siden 2006 til å kvalifisere seg til PGA-touren. Foto: Steve Helber / AP

Slitt med selvtilliten

I stedet har han sett kameraten Viktor Hovland oppleve stor suksess. Den norske 22-åringen er omtalt verden over etter en rekke imponerende resultater den siste tiden. Nylig gikk han til topps i en PGA-turnering, noe ingen annen nordmann hadde klart tidligere.

Ventura er svært glad på Hovlands vegne, men innrømmer at det har tatt på at han selv ikke klarer å levere gode resultater over tid.

Venturas beste plassering denne sesongen er en 18.-plass. Nylig, etter at cuten røk flere uker på rad, fullførte han og ble nummer 20. Nå har han reflektert over hva han må gjøre bedre.

– Jeg har lært å ta det mer med ro og være tålmodig. Man vil at alt skal skje så fort. Man må ha det gøy og kose seg. Det er derfor jeg spiller golf. Jeg har glemt det noen ganger. Jeg tenker bare på hvor mange poeng jeg kan få og hvor mye penger jeg kan tjene. Men det blir litt feil, sier han dønn ærlig til Eurosports podkast.

Det har likevel vært en innbringende sesong for Ventura. Så langt har han tjent i overkant av 1,2 millioner kroner, ifølge den offisielle pengeoversikten.

Viktor Hovland har etablert seg i verdenstoppen. Nylig vant han en PGA-turnering. Foto: Lynne Sladky / AP

– Enormt talent

I fjor sto Ventura for en norsk golfbragd. Da ble han den første nordmannen til å kvalifisere seg til PGA-touren, siden Henrik Bjørnstad gjorde det i 2009. Kort tid etter klarte Hovland det samme.

Hallvard Flatland, golfentusiast og TV-personlighet, har fulgt Ventura tett denne sesongen. Han minner om at det er lite som skiller fiasko og suksess i golfsporten.

– Han gjør noen tabber som han må betale dyrt for på enkelte hull. Det har du ganske enkelt ikke råd til på dette nivået, forteller Flatland.

Han er derimot overbevist om at Ventura snart vil snu trenden. Da er han ikke langt unna å kunne hevde seg helt i verdenstoppen, mener den kjente programlederen.

– Han må bare være tålmodig. I fjor var det ikke veldig stor forskjell på Ventura og Hovland i mine øyne. Det handler mye om selvtillit. Han har et enormt talent, forteller han.

Hallvard Flatland er svært engasjert i golf. Han følger Norges toppspillere tett. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Mener Hovland gir en trygghet

En ting er også Flatland sikker på: Hovland bidrar til å gjøre Ventura bedre.

– Det at det er to norske der ute, betyr uendelig mye. Han må ikke reise alene, noe som er en enorm påkjenning. Det kan være en medvirkende årsak til at man mister litt piffen. Jeg tror det bare er positivt for Ventura å ha Hovland der. Han vet innerst inne at det ikke er noen grunn til at han ikke skal prestere på samme nivå, forteller han.

Flatland får støtte fra Fredrik Kracht. Han har kommentert golf for Viasat i en årrekke.

– Det har ikke noe å si hvordan Hovland gjør det. Jeg tror han heller bruker det som motivasjon, forteller kommentatoren.

Han påpeker at det er enkelt å glemme hvilken prestasjon det ligger i å bare delta på PGA-touren.

– Hadde ikke Hovland vært i medienes søkelyst, hadde prestasjonene til Ventura blitt mer lagt merke til. Det å bare klare cuten i PGA er utrolig bra, forteller Kracht.

PS: PGA-touren fra Orlando i Florida kan denne helgen følges på Eurosport. Hovland spiller, mens Ventura er ikke kvalifisert.