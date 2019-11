Ifølge Floyd Mayweather kommer han til å gjøre comeback i bokseringen i 2020. John Locher / TT NYHETSBYRÅN

Boksemilliardærens sjokkbeskjed: Hevder han gjør comeback neste år

Floyd Mayweather (42) har vunnet 50 av 50 proffkamper. Nå hevder boksestjernen at han blir å se i ringen i 2020.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

«Kommer tilbake fra pensjonisttilværelsen i 2020».

Det er den korte og kryptiske meldingen Floyd Mayweather la ut til sine følgere på Instagram fredag morgen.

Boksestjernen la opprinnelig opp i 2017, men vil angivelig gå minst én kamp til.

Ifølge det troverdige magasinet Forbes har han tjent nærmere ni milliarder på ulike boksekamper i løpet av karrieren.

Nå kan det se ut til at han ønsker å tjene enda litt til.

Les også Brakk ribbeinet og besvimte: 40 sekunder senere vant han kampen som sendte ham mot verdenstoppen

Samarbeider med kampsportgigant

Manny Pacquiao tapte en av tidenes største boksekamper mot Mayweather i 2015. Siden har det vært mye snakk om en mulig omkamp mellom rivalene. Det kan se ut som at Pacquiao gleder seg over comebacket.

– Lenge leve Floyd! Kom igjen, mester, sier Pacquiao via sin manager, ifølge The Mirror.

Bokserens comeback kan komme i samarbeid med en av kampsportens mektigste menn.

Dana White, mannen bak verdens største MMA-organisasjon Ultimate Fighting Championship (UFC), har tidligere hevdet at han ønsker å utvide satsingen til boksesporten.

På Instagram hinter Mayweather i et innlegg at duoen vil inngå et samarbeid.

«Dana White og jeg jobber sammen igjen for å bringe nok et spektakulært arrangement til verden i 2020», skriver Mayweather.

Les også Kampsportstjernen er forhatt i miljøet. Donald Trump er blant hans største supportere.

Dana White (i midten) må holde Floyd Mayweather og Conor McGregor unna hverandre. Jae C. Hong / TT NYHETSBYRÅN

Møtte McGregor

White var svært sentral i organiseringen av milliardkampen mellom Mayweather og MMA-stjernen Conor McGregor i august i 2017.

Etter måneder med forhandlinger klarte Mayweather og McGregor til slutt å komme til enighet om en sensasjonell boksekamp. Kampen vakte oppsikt på grunn av McGregors overgang fra oktogonen til bokseringen.

På kun fire år gikk McGregor fra å være ukjent for folk flest, til å bli en av klodens mest berømte idrettsutøvere. Mye av æren for irens voldsomme vekst er blitt gitt til White.

Mayweather vant kampen på teknisk knockout i tiende runde. Det er foreløpig hans siste kamp og seier nummer 50 av 50 mulige.

Ifølge ulike medier tjente Mayweather omtrent 900 millioner på kampen mot iren.

I fjor gikk han en oppvisningskamp mot den japanske kickbokseren Tenshin Nasukawa. Den kampen anses ikke som en tellende proffkamp.