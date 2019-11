Aurora Mikalsen var nylig med i Norges landslagstropp mot Nord-Irland. VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Aurora Mikalsen debuterte for Manchester United i storseier

Aurora Mikalsen debuterte for Manchester United da hun voktet målet i torsdagens ligacupkamp mot Leicester. Det endte med 11-1-seier.

Manchester United – Leicester 11–1

Hun måtte finne seg i at Libby Smith scoret for gjestene rett før pause, men da hadde hjemmelaget allerede scoret fem ganger. Det ble fem nye mål i den andre omgangen, og Ella Toone sto for hele fem av målene.

Et Leicester-lag med snittalder på 19 og tre debutanter var sjanseløst, og sju United-spillere tegnet seg på scoringslisten. Jess Sigsworth, Lizzie Arnot, Kirsty Smith, Jane Ross, Hayley Ladd og Lauren James scoret hver sin gang, mens Toone scoret i det 21., 42., 44., 73. og 87. minutt.

Manchester United er på 5.-plass i superligaen, mens Leicester sliter i bunnsjiktet på nivå to.

United tok sin tredje seier på like mange kamper i gruppespillet og er på god vei til cupspillet.

Mikalsen ble klar for United i september, da hun ble hentet fra Kolbotn. Inntil torsdag måtte hun nøye seg med å være reserve for Mary Earps.