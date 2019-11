Mohamed Elyounoussi har fått prisen som månedens spiller i skotsk eliteserie fotball. LEE SMITH / Reuters / NTB scanpix

«Moi» ble månedens spiller i skotsk eliteserie

Mohamed Elyounoussi måtte melde landslagsforfall på grunn av skade, men han har nå fått prisen som månedens spiller i skotsk eliteserie for oktober.

NTB

25-åringen har imponert for Celtic den siste tiden. Han er leid ut til klubben fra Southampton denne sesongen i jakt på spilletid, og han har levert meget sterke prestasjoner.

Han scoret fire seriemål i løpet av måneden (to mot Ross County, ett hver mot Aberdeen og St. Mirren) for et lag som topper tabellen. Han scoret også mot Cluj i Europaligaen og noterte assist da Celtic sikret avansement til cupspillet med borteseier mot Lazio. I begynnelsen av november var han dessuten tomålsscorer da Hibernian ble slått i ligacupens semifinale og ble hyllet av manager Neil Lennon.

– Det ligger gode prestasjoner bak dette, men fotball er en lagsport, så jeg må takke mine lagkamerater, sier Moi til Celtics nettsted.

– Jeg kom hit for å skape sjanser, score mål og hjelpe laget å vinne kamper. Ved hjelp av managerens tillit har jeg greid det. Kvaliteten på treningene er veldig god, og konkurransen er skarp. Vi har en veldig god tropp, og lagkameratene gjør meg til en bedre spiller. Det gjorde at jeg kunne vinne denne prisen.

Det var ventet at Moi ville få godt med spilletid i Norges to avsluttende EM-kvalifiseringskamper, men han måtte forlate samlingen før den første kampen på grunn av en skade i foten.