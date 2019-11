Henrik Kristoffersen kunne endelig juble for seier i slalåm igjen. Martti Kainulainen / Lehtikuva

Henrik Kristoffersen vant sesongåpningen i slalåm

Henrik Kristoffersen kjørte en glimrende finaleomgang i slalåm og vant i finske Levi.

NTB

Kristoffersen kjørte inn til fjerde beste tid i første omgang, og gikk fryktløst til verks i finaleomgangen.

Rælingen-løperen dundret inn til ny bestetid, og da verken Ramon Zenhaeusern, Dave Ryding eller Clement Noel klarte å straffe nordmannen, kjørte han seg opp fra fjerdeplass til seier.

Fakta Verdenscup alpint menn søndag Verdenscup alpint menn søndag Levi, slalåm: 1) Henrik Kristoffersen, Norge 1.48,55 (55,23-53,32), 2) Clement Noel, Frankrike 1.48,64 (54,55-54,09), 3) Daniel Yule, Sveits 1.48,73 (55,49-53,24), 4) Ramon Zenhaeusern, Sveits 1.48,82 (55,21-53,61), 5) Andre Myhrer, Sverige 1.48,89 (55,55-53,34), 6) Kristoffer Jakobsen, Sverige 1.49,08 (56,38-52,70), 7) Christian Hirschbuehl, Østerrike 1.49,29 (55,33-53,96), 8) Linus Strasser, Tyskland 1.49,44 (56,60-52,84), 9) Sebastian Foss-Solevaag, Norge 1.49,47 (56,09-53,38), 10) Manfred Moelgg, Italia 1.49,53 (55,46-54,07). Øvrige norske: 27) Leif Kristian Nestvold-Haugen, Norge 1.50,64 (55,71-54,93). (©NTB)

Dette er fjerde gang på rad Kristoffersen er på pallen i Levi, og den andre gangen han vinner.

– Jeg mistet mye tid på flatene i begge omgangene, og har en jobb å gjøre. Men jeg er glad for å vinne. Levi er som en hjemmebane for meg, siden det ikke er langt ifra Norge og det er mange nordmenn på plass, sa Kristoffersen til arrangøren etter seieren.

Svenske Kristoffer Jakobsen satte standarden i 2. omgang med en solid tid på 52,70 sekunder ned bakken. Han kjørte seg opp 15 plasser.

25-åringen har far fra Fauske, men konkurrerer for Sverige. Han var i ledelsen helt til landsmann André Myhrer kom fra den åttende beste tiden i første omgang og slo ham med 0,19 sekunder. Like etter kjørte sveitsiske Daniel Yule inn til bestetid, noe som skulle holde til tredjeplass.

Sebastian Foss-Solevåg leverte en brukbar finaleomgang og kjørte seg opp fra 14.-plass til 9. plass, og var totalt 0,92, sekunder bak Kristoffersen.

Like bra gikk det ikke for rutinerte Leif Kristian Nestvold-Haugen. Noen småfeil på veien gjorde at han raste ned til en 27.-plass.

Kristoffersens største konkurrent Alexis Pinturault kjørte en elendig førsteomgang. Han var over to og et halvt sekund bak sin landsmann Noel, og klarte ikke å kvalifisere seg til finaleomgangen.

Godt utgangspunkt

Kristoffersen la et godt grunnlag før finaleomgangen da han fra startnummer fire kjørte ned til en brukbar tid i 1. omgang.

25-åringen brukte 55,23 sekunder ned traseen og var til slutt nummer fire etter første omgang, 0,68 sekunder bak franske Clement Noel.

Leif Kristian Nestvold-Haugen kjørte også veldig godt i den første omgangen. Tiden 55,71 holdt til en 9.-plass før finaleomgangen.

Også Sebastian Foss-Solevåg gjorde en god figur. Han var nummer 14, ett sekund og 54 hundredeler bak franske Noel før de

Timon Haugen endte til på en 60. plass, 3,20 sekunder bak og kvalifiserte seg dermed ikke til finalen, mens Atle Lie Mcgrath, Simen Ramberg Christensen og Jonathan Nordbotten kjørte ut.

Mcgrath kjørte strålende fra start nummer 72 og leverte den nest beste tiden på den andre passeringen før han kjørte ut.