Norge og Stine Bredal Oftedal kunne juble høyest til slutt etter seier mot Danmark. Foto: Vidar Ruud, NTB scanpix

Norge-børsen: Fire spillere skilte seg ut i den deilige seieren mot Danmark

Her er børskarakterene etter Norges seier over Danmark.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Norge - Danmark 22–19 (12–9)

Silje Solberg: 7

11 redninger/27 skudd/0 tekniske feil

Spilt seg stort opp etter svak start. Nydelig kontringsball til Herrem, som ga Norge 12–9 rett før pause. Tok telling tidlig i 2. omgang etter et skudd i ansiktet, men fortsatte storspillet.

Andrea Austmo Pedersen: -

0 redninger/3 skudd/0 tekniske feil

Spilte to minutter da Silje Solberg måtte ta telling. Slapp inn et straffe. For kort tid til å bli vurdert.

Silje Solberg leverte en ny god kamp i det norske målet. Foto: Vidar Ruud

Emilie Hegh Arntzen: 6

11 skudd/6 mål/3 tekniske feil

Fryktelig start, og ut på stillingen 0–5. Sterk i forsvar da hun kom inn igjen, og etter hvert kom hun i gang med skuddene. Iskald i avgjørende situasjoner i sluttminuttene.

Heidi Løke: 5

5 skudd/2 mål/0 tekniske feil

Kom inn og bidro til at Norge snudde kampen. Måtte ut med neseblod, men hardhausen kom kjapt tilbake på banen. Har slitt med skudduttellingen hittil i VM.

Silje Bredal Oftedal var Norges beste spiller. Foto: Vidar Ruud, NTB scanpix

Stine Ruscetta Skogrand: 5

8 skudd/3 mål/2 tekniske feil.

Fikk starte kampen uten umiddelbar suksess. Men kom inn i det, og laget det viktige 19–17-målet i undertall. Skuddvillig, men mange bomskudd. God i forsvar.

Silje Waade: 5

1 skudd/1 mål/0 tekniske feil

Inn for Skogrand etter 23 minutter, og viktig med både mål og målgivende da Norge snudde før pause. Viktig i forsvar da Norge avgjorde i sluttminuttene.

Stine Bredal Oftedal: 7

8 skudd/4 mål/3 tekniske feil

Svak start med både skuddbom og tekniske feil, men utover i kampen tok kapteinen tak og scoret to viktige mål like etter pause. Så - naturlig nok - sliten ut mot slutten etter mye spilletid. Likevel Norges beste.

Malin Aune: 4

0 skudd/0 mål/0 tekniske feil

Har ikke kommet til sitt rett i dette VM. Norge lite flinke til å bruke høyrekanten, som ikke kom til en eneste avslutning.

Camilla Herrem var tilbake i praktslag og scoret på fire av fem skudd. Foto: Vidar Ruud, NTB scanpix

Kari Brattset Dale: 7

4 skudd/2 mål/0 tekniske feil

Veldig viktig i et meget godt norsk forsvar, som bare slapp inn 19 mål. Snappet, og avsluttet selv da Norge gikk opp i 10–9.

Marit Røsberg Jacobsen: 5

0 skudd/0 mål/0 tekniske feil

I likhet med Aune kom heller ikke hun til en eneste avslutning. Men leverte bra bakover.

Ingvild Bakkerud: 6

6 skudd/1 mål/0 tekniske feil

Kom inn tidlig da Norge trøblet, og bidro med resolutt forsvarsarbeid til at Norge snudde den fryktelige starten. Også mange viktige defensive bidrag etter pause. Men svak skudduttelling trekker ned.

Camilla Herrem: 7

5 skudd/4 mål/2 tekniske feil

Kommer inn med kontringsstyrke, og etter svak uttelling mot Nederland, viste hun igjen avslutninger på øverste hylle.

Sanna Solberg-Isaksen: 4

2 skudd/0 mål/0 tekniske feil

Grei jobb i forsvar, men offensivt satt ikke avslutningene mot Sandra Toft.