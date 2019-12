For en tabbe av Maric! Aron Sigurdarson skjærer inn fra venstre, og skyter ned i venstre hjørne. Marko Maric er nede og har hånda på den, men han klarer rett og slett ikke stramme håndleddet nok til å stoppe ballen. Den bare feier gjennom, og triller inn i nettet!

Mål for Start!

Går for skuddet, Sigurdarson. Den holder Maric.

Det står 0-1 etter 45 minutter, og Tom Nordlie har fått en drømmestart på LSK-comebacket. Daniel Gustafsson sto for scoringen.

Det er lagt til to minutter.

Ødemarksbakken på høyresiden. Slår et innlegg over alt og alle.

Kjemperedning av Maric! Det er Ramsland som spilles gjennom, og spissen prøver å kippe ballen over en rusende Maric. Han vipper opp høyrehånda, og redder!

Gustafsson sender bortefansen til himmels! Svensken spilles fri av Thomas Lehne Olsen. Han tar to touch, runder Deumeland, og triller inn 1-0! Det er en meget smart og god pasning av Lehne Olsen, og like bra omsatt av Gustafsson. Drømmestart for Tom Nordlie.

Mål for Lillestrøm!

Simen Rafn kommer til innlegg fra høyre. Går over Ødemarksbakken der inne.

16′ DEL