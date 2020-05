Toppfotballen fikk endelig klarsignal: Treningskamper er tilltatt igjen

Medisinsk ansvarlig lege skal ha overordnet ansvar for aktiv monitorering av spillere for symptomer på luftveisinfeksjoner. Medisinsk ansvarlig kan delegere ansvar for gjennomføring av monitorering i det daglige til autorisert helsepersonell (som for eksempel fysioterapeut). Monitoreringen skal omfatte sjekk av kroppstemperatur og symptomer før hver trening.