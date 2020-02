Sykkelritt stoppet etter korona-mistanke. Nordmenn skal også testes.

De to siste etappene av sykkelrittet UAE Tour er blitt kansellert, skriver nettstedet cyclingnews.

UAE Tour i De forente arabiske emirater stoppes etter fem av syv etapper, melder flere av lagene som deltar i rittet. Foto: Massimo Paolone / LaPresse

Nordmenn har deltatt i dette rittet i De forente arabiske emirater. Det skyldes frykten for at deltagere skal ha blitt smittet av koronaviruset.

Torsdag ble hotellet Crowne Royal Plaza Abu Dhabi avstengt. Rytterne må holde seg der.

Hverken de aktive, journalistene eller de som jobber der får lov til å gå ut før de har vært gjennom en helsesjekk.

– Alle utøvere skal bli testet

TV 2 melder at Carl Fredrik Hagen (28) ble vekket litt før klokken etter om natten lokal tid med beskjed om at rittet var avlyst.

– Det er visstnok noen i støtteapparatet til et lag som har testet positivt på korona. Og alle utøvere og støtteapparat skal bli testet for viruset innen noen timer, skriver Hagen i en tekstmelding til TV 2.

Han melder på Twitter at han håper å kunne reise hjem lørdag eller søndag, så fremt han ikke blir satt i karantene.

Sven Erik Bystrøm er en annen nordmann som har syklet dette rittet.

Flere lag bekrefter

Ifølge italienske medier er en enhet i politiet, som er eksperter på kjemiske, biologiske, radioaktiv og kjernefysiske temaer, ankommet hotellet.

Flere lag har tvitret at løpet er avlyst, men foreløpig er det ingen offentlig informasjon om hva som skjer videre.

Blant lagene som skriver at rittet er stoppet, er Jumbo-Visma. De skriver at de registrerer kanselleringen av UAE Tour, og at de ønsker alle involverte det beste.