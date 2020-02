Ryerson-opptur i Bundesliga

Julian Ryerson fikk en sjelden sjanse fra start i sterk borteseier.

Julian Ryerson i duell med Frankfurts Evan Obite N'Dicka mandag. Foto: Uwe Anspach/dpa via AP / NTB scanpix

NTB

Union Berlin tok en sterk 2-1-seier over Eintracht Frankfurt i tysk Bundesliga mandag kveld.

Med den sterke bortetriumfen klatret Union forbi Eintracht på tabellen. Ryerson og lagkameratene har prestert over forventning etter opprykket fra nivå to i fjor.

Hovedstadslaget er nå nummer ti på tabellen etter 23 serierunder.

Sjelden sjanse

Ryerson har ikke fått mye spilletid denne sesongen, men fikk sjansen som følge av at kaptein Christopher Trimmel var ute med karantene mot Eintracht Frankfurt mandag.

Dette var lyngdølens andre kamp fra start i år. Backen startet også i 1–3-tapet for topplaget RB Leipzig i midten av januar.

Den tidligere Viking-spilleren har vært involvert i totalt ni Bundesliga-kamper denne sesongen, og har også fått én kamp fra start i cupen.

– Jeg har vært her i et og et halvt år nå, og det har egentlig bare har gått én vei. Det har bare vært positivt. Vi hadde en kjempegod første halvdel av sesongen. Nå har vi startet på den andre halvdelen, og det ser veldig bra ut. Jeg har det helt topp, sa Ryerson til VG for en liten måned siden.

Ryerson spilte nærmere 70 offisielle A-kamper for Viking fra 2015 til 2018. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Gult kort

De første 45 minuttene i Frankfurt mandag endte målløse, men kun fire minutter ut i annen omgang sendte svenske Sebastian Andersson gjestene fra Berlin i ledelsen.

Midtveis i omgangen doblet så bortelaget ledelsen etter et selvmål av Frankfurts Evan N'Dicka. Da så det svært lyst ut med tanke på tre poeng.

Spenning ble det imidlertid da Unions Florian Hübner satte ballen i eget mål 11 minutter før full tid, men nærmere poeng kom ikke hjemmelaget.

Dermed kunne Ryerson, som spilte hele kampen, glede seg over tre sterke poeng. Nordmannen pådro seg gult kort tidlig i kampen.