Chelseas unggutter avgjorde mot Norwich da Lampard fikk sin første seier

Norwich – Chelsea 2–3

Etter ett poeng på de to første kampene tørstet Chelsea etter sesongens første ligaseier. Den kom lørdag, men satt langt inne.

Chelsea-manager Frank Lampard kan takke Tammy Abraham for at de blå kan ta med seg tre poeng tilbake til London etter kampen. 21-åringen satte inn to av Chelseas tre mål. Dermed fikk også Lampard sin første Premier League-seier som Chelsea-manager.

Men hjemmelagets Teemu Pukki gjorde det han kunne for å ødelegge Chelsea-festen, og lykkes nesten. Finnen, som var toppscorer i ligaen med fire mål på to kamper, viste lørdag at han ikke bare vet hvor målet står, men også medspillerne.

Først inntok finnen servitørrollen da han serverte Todd Cantwell i feltet etter seks minutter. Deretter satte han ballen forbi Chelsea-keeper Kepa fra skrått hold etter halvtimen på Carrow Road. Begge gangene utlignet Norwich etter at Chelsea hadde tatt ledelsen.

Scoret sitt femte

Publikum i Norwich fikk antageligvis bange anelser da Abraham ga gjestene fra London tok ledelsen etter bare tre minutters spill. Men de gule supporterne rakk ikke henge lenge med hodet før Pukki ble spilt fri til venstre i Chelseas sekstenmeter. Måltjuven sendte ballen til Cantwell som fra kort hold satte inn kampens første utligning.

Mount sendte Chelsea i ledelsen for andre gang i kampen etter 17 minutters spill etter å ha blitt spilt fra av Christian Pulisic. Alene med keeper hamret 20-åringen ballen inn i nettmaskene.

Denne gangen holdt ikke ledelsen mer enn et kvarter. Da kom Premier Leagues toppscorer mot Kepa på høyresiden av sekstenmeteren og banket inn sitt femte Premier League-mål for sesongen.

2–2 sto seg til pause etter en fartsfylt første omgang i Norwich.

Annullert mål

Etter hvilen dominerte Chelsea banespillet, men slet med å trenge seg gjennom et kompakt gult forsvar. Men tyve minutter før slutt avgjorde Abraham kampen med sitt andre mål for dagen.

Spissen ble spilt frem av Kovacic før han vendte bort to Norwich-stoppere og skjøt ballen i lengste hjørnet. Denne gangen holdt Chelseas ledelse helt inn.

Chelsea hadde ytterligere en ball i nettet i omgangen, men Kurt Zoumas scoring ble annullert etter at Olivier Giroud hadde gått i kroppen på Norwich-keeper Tim Krul i forkant.

Norwich skal ha skryt for forsøket og sørget for at seieren var alt annet enn enkel for Lampards mannskap. Alexander Tettey startet på benken for hjemmelaget og ble der kampen ut.

Neste runde skal Chelsea møte nok et av de nyopprykkede lagene. Da kommer Sheffield United til Stamford Bridge, mens Norwich tar turen til London for å møte West Ham.