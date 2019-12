Norges-kaptein Stine Bredal Oftedal var knust etter tapet for Spania. Foto: DANIEL STILLER / BILDBYRÅN

Norge fikk juling i VM-semifinalen: – Jeg skjønner det ikke

Det ble bom, bom og bom for Norge. Spania var flere hakk for sterke i fredagens VM-semifinale.

Norge-Spania 22–28 (13–13)

Det ble ingen norsk jubel i VM i Japan fredag. Etter en tett og jevn 1.-omgang dro Spania ifra i de siste 30 minuttene og vant til slutt 28–22.

Dermed er det spanjolene som møter Nederland i VM-finalen søndag.

– Vi tapte mot et bedre lag. Spania er et mer helstøpt lag som er jevnere. Vi kommer ikke opp på det nivået man trenger i en slik kamp, og det er for ujevnt.

Vi prøver forskjellige ting, men får ikke løst det. Og vi brenner for mange sjanser, sa landslagssjef Thorir Hergeirsson i TV 3s studio etter kampen.

Han var naturligvis en skuffet mann etter seksmålstapet.

– Vi var ikke i nærheten i 2.-omgang. Det har lugget tidligere i mesterskapet også, men da har vi som regel hentet oss inn. Det klarte vi ikke i dag, sa Hergeirsson.

Gråtkvalt kaptein

Det var en gråtkvalt lagkaptein Stine Bredal Oftedal som ble intervjuet av TV 3.

– Jeg er skikkelig lei meg. Det var ingenting som egentlig fungerte i dag, inkludert meg selv. Det er veldig tungt å tape en semifinale, sa Oftedal.

På spørsmål om hva som gikk galt, svarte hun:

– Jeg skjønner det ikke helt. Jeg føler vi er der vi skal i forkant, men det vil seg ikke. Vi kommer litt på etterskudd, og spiller på oss usikkerhet, sa Stine Bredal Oftedal.

Stine Bredal Oftedal tørket tårer etter kampen. Foto: Mette Bugge

Fakta Norge – Spania 22–28 (13–13) Park Dome Norge: Silje Solberg, Andrea Austmo Pedersen – Emilie Hegh Arntzen 2, Heidi Løke 2, Stine Skogrand 3, Silje Waade 1, Stine Bredal Oftedal 2, Kari Brattset Dale 1, Kristine Breistøl, Moa Högdahl, Marit Røsberg Jacobsen, Ingvild Bakkerud, Camilla Herrem 3, Sanna Solberg-Isaksen 1, Marta Tomac 2, Malin Aune 5. Toppscorer Spania: Alexandrina Cabral Barbosa 7. Dommere: Viktorija Alpajdze/Tatjana Berezkina, Russland. Utvisninger: Norge 3 x 2 min., Spania 5 x 2 min.

Tordentale

Det ble som ventet en tøff og jevn start på kampen, og lagene fulgte hverandre som skygger.

Norge slet spesielt i angrepsspillet, og det var mye slurv og personlige feil. Men også i forsvarsspillet hadde de norske kvinnene problemer med å få tak på skytterne til Spania.

– Det viktigste nå er å stoppe bakspillerrekken, sa NRK radios ekspert Kenneth Gabrielsen rundt halvveis i 1.-omgang.

Like før det var spilt 19 minutter av omgangen, gikk Spania opp i en 9–6-ledelse. Landslagssjef Thorir Hergeirsson valgte å ta timeout. Lagkaptein Stine Bredal Oftedal kom med en tordentale:

– Vi må komme i bevegelse. Da blir det bra. Det er bare fordi vi nøler litt, og da mister vi hverandre. Så må vi stå tettere. Vi har sagt at vi skal gi dem juling, det gjør vi ikke helt ennå. Nå begynner vi, sa hun.

Kaptein Stine Bredal Oftedal tok ansvar i timeouten i 1.-omgang. Foto: DANIEL STILLER / BILDBYRÅN

Det ble ingen umiddelbar bedring etter at spillet ble satt i gang igjen. Spanjolene økte raskt ledelsen til fire mål.

– I øyeblikket blir vi spilt ut av hallen, utbrøt radioekspert Gabrielsen.

Men det norske spillet kom seg sakte, men sikkert til hektene. Like før pausesignalet gikk utlignet Stine Skogrand til 13–13.

– Dette har vært en seig omgang. Det har vært vanskelig å finne ut av det smarte spanske forsvarsspillet, sa Viasat-kommentator Daniel Høglund.

Spania satte frimerke på Stine Bredal Oftedal i perioder i 1.-omgang. Ifølge Høglund er det lenge siden man har sett slik markering på landslagsnivå.

Silje Waade og Norge fikk aldri grepet på Spania. Her er Fernandez Fraga med ballen. Foto: DANIEL STILLER / BILDBYRÅN

– Krise

Spanjolene satte full fart i starten av 2.-omgang, og etter drøye fem minutter av omgangen var de oppe i en tremålsledelse. Og etter drøye ti minutter sto det 16–19 på resultattavlen.

– Nå synes jeg det ser veldig skummelt ut, sa Kenneth Gabrielsen i NRK radio.

Spania ledet med fire mål etter 43 spilte minutter. Da valgte Norge-sjef Thorir Hergeirsson å ta timeout.

To og et halvt minutter senere gikk Spania opp i seksmålsledelse. Hergeirsson tok resolutt ny timeout.

– Nå er det krise. Vi må gå i krigen, understreket Viasat-kommentator Daniel Høglund.

Knappe 11 minutter før slutt var Spania fortsatt seks mål foran. Kaptein Stine Bredal Oftedal var krystallklar:

– Mer juling, kom igjen nå!

Men i stedet ble det mer bom for Norge. Både straffekast og store sjanser ble misbrukt. De norske kvinnene ble kjempet i senk.

– Det er virkelig fredag den 13., sa Høglund i Viasat etter nok et norsk bomskudd.

Spania kunne til slutt juble for 28–22-seier. Dermed blir det bronsefinale for Norge mot Russland søndag.

Uttrykkene på den norske benken sa alt om utviklingen i fredagens VM-semifinale. Foto: DANIEL STILLER / BILDBYRÅN

Nederland klar for VM-finalen

Den første semifinalen fredag ble høydramatisk. Nederland overrasket og slo ut Russland av mesterskapet med sifrene 33-32.

Det sto 16–16 ved halvtid, og Nederland havnet ganske kjapt på etterskudd i 2.-omgangen. Det jevnet seg ut igjen og ble en spennende kamp der favoritten til slutt falt.

– Det var utrolig i dag, så bra. Vi så på hverandre i garderoben og sa: «Hvis noen kan slå Russland, er det oss.» Vi vet at det er et godt lag, de hadde ikke tapt en eneste kamp. Jeg bryr meg ikke om hvordan vi vinner. Jeg vet ikke om jeg skal le eller gråte. Jeg er bare lykkelig. Vi er i finalen, sa Nederlands storskytter Estavana Polman i pressesonen etter kampen.

Tidligere fredag tok Montenegro 5.-plassen med 28–26 over Serbia. Sverige ble nummer sju etter 35–24-seier i kampen mot Tyskland.

Det betyr at svenskene får en meget lett OL-kvalifiseringsgruppe og på det nærmeste allerede er klare for Tokyo-lekene.