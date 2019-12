Enzo Crivelli ble matchvinner mot Borussia Mönchengladbach. Foto: Foto: Martin Meissner / AP / NTB scanpix

Sjokkexit for bundesligalederen etter keepertabbe

Keeper Yann Sommer havnet i fokus da bundesligaleder Borussia Mönchengladbach forsvant på hodet ut av Europaligaen etter et sent baklengsmål torsdag.

NTB

Tyrkiske Istanbul Basaksehir tok en sterk 2-1-seier på bortebane i Tyskland og sikret avansementet til utslagsrundene som gruppevinner. Det var en stor overraskelse.

Borussia Mönchengladbach toppet tabellen i gruppe J foran torsdagens kamper, men fikk en lite minneverdig kveld foran egne fans. Det begynte riktignok bra da den franske 22-åringen Marcus Thuram satte inn 1–0 etter 33 minutters spill.

Minuttet før pause startet så elendigheten for klubben som litt overraskende er serieleder i tysk Bundesliga etter 14 spilte kamper. Keeper Sommer glapp et skudd fra Istanbuls Irfan Kahveci og måtte hjelpeløs se ballen trille inn i nettet til 1–1.

Istanbul Basaksehirs spillere feiret etter kampslutt. Foto: Foto: Martin Meissner / AP / NTB scanpix

Mot slutten av kampen presset Gladbach på for et vinnermål og hadde flere store sjanser. Målet kom imidlertid i motsatt ende av banen. Franske Enzo Crivelli ble den store helten for gjestene fra Tyrkia da han avgjorde kampen i sluttminuttene.

Den italienske fotballstorheten Roma måtte nøye seg med 2–2 hjemme mot østerrikske Wolfsberg torsdag, men gikk likevel videre til utslagsrundene som gruppetoer.