Toppserien åpen for å flytte «superhelgen» ut av Oslo: – Ønsker å skape en bedre ramme

Det sier daglig leder Thomas Langholm Engen i Klepp. Søndag så han sitt lag spille 0–0 mot Kolbotn foran 361 tilskuere på Intility Arena i Oslo.

«Superhelgen», med en hel serierunde på samme sted, ble som i fjor en publikumsskuffelse.

– Kanskje skulle man prøvd å kjøre det på Viking eller Brann Stadion? Det er ganske bra oppmøte på fotballkamper i Bergen i forhold til folketallet. Bergenserne er flinke til å komme på ting og er gærne etter sport, sier Klepp-sjefen.

Forslaget blir ikke avfeid av daglig leder Hege Jørgensen i Toppfotball kvinner.

– Vi er egentlig åpen for alt. Det er ikke noe prestisje i dette. Vi ønsker å være en organisasjon som tør å tenke nye tanker, sier hun og fortsetter:

– Vi ser på ulike modeller, men nå er det sånn at vi er tre personer i Toppfotball kvinner som arrangerer dette. Det vil medføre en del praktiske problemer om vi skal arrangere det andre steder enn der vi jobber. Det er en del hensyn å ta.

FREDRIK VARFJELL / BILDBYRÅN NORWAY

Splitte det opp?

Jørgensen forstår dem som mener at plasseringen i Oslo kan være en av årsakene til at folkefesten uteble.

– Folk i Oslo er kanskje litt bortskjemte med å ha mye å velge imellom og vanskelige å underholde. Det kan være en god løsning (å flytte arrangementet). Vi diskuterer om det i stedet skal være regionale varianter. Kanskje skal vi heller fokusere på noen kamper og mobilisere veldig sterkt mot dem.

Helgens best besøkte kamp var Oslo-derbyet mellom Vålerenga og Lyn. Der ble tilskuertallet 1258.

– Det er litt rart at man i Oslo-regionen ikke klarer å mobilisere lag i større grad. Vi har en lang vei å gå, sier Torgrim Olsen i Trondheims-Ørn.

– Å flytte det ut av Oslo er helt klart noe man kan vurdere. Det vil kanskje gi mer tilpassede arenaer som gjør at det blir fullsatt. For store arenaer er ikke bra for oss, sier Olsen videre.

VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

I toppoppgjøret mellom Sandviken og LSK Kvinner kom snaut 850 publikummere.

– Det ble ikke det tilskuertallet man hadde håpet på og jobbet for. Vi får ta en evaluering sammen, så får vi se hva som var bra og hva som kan forbedres. Alternativer for fremtiden er kanskje å ha det andre steder eller å splitte det opp, sier Sandvikens daglige leder Madeleine Giske.

Hun minner om at alle klubbene i Toppserien har stått bak konseptet om en årlig «superhelg».

– Det er både positive og negative sider ved det. For vår del var det selvfølgelig litt kjedelig at arrangementet kom akkurat da vi skulle møte LSK. Det er et oppgjør vi helst skulle sett gikk hjemme på Stemmemyren. Det må vi være ærlige på.

Hagen, Fredrik / NTB scanpix

Tilskuertall er ikke alt

Seks kamper ga totalt 3660 tilskuere. Det gir et snitt på 610 personer. Inngangsbillettene var gratis og sponset av Toppseriens samarbeidspartnere.

– Vi er selvfølgelig ikke fornøyd med publikumstallet, selv om det økte betraktelig fra i fjor. Vi ønsker å skape en ramme som er bedre for spillerne våre, sier Jørgensen.

NRK sendte hver eneste kamp. Det er et poeng Jørgensen mener man skal huske i diskusjonen.

– Vi må tenke utover bare publikumstallet når vi se på om dette er en suksess eller ikke. Man skal ikke undervurdere den medieeksponeringen ligaen og våre partnere har fått gjennom dette arrangementet. Det er verdt veldig mye å få 15 timers TV-dekning.