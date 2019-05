RBK slet lenge mot Tiller - så løsnet det

Tiller - Rosenborg 0–3

TONSTAD: Rosenborg har trøblet voldsomt i starten av sesongen, men i splitter nye rosa drakter gjestet de Tonstad for å møte Tiller i andre runde i cupen og var på jakt etter selvtillit.

Men selv om det til slutt endte med 3–0 og avansement, så spørs det om de regjerende cup- og seriemesterne fikk noe mer av den etter hvert så berømte selvtilliten.

Mot et lavtliggende Tiller hadde RBK store problemer med å få hull på byllen. Selv om RBK har slitt tungt denne sesongen, var det en liten skrell at det sto 0–0 til pause.

Alley, Ned / NTB scanpix

Men i det 57. minutt fant RBK nettmaskene, der Erik Botheim avsluttet et nydelig angrep med å bredside ballen i mål. Angrepet ble startet av talentet Mikael Tørset Johnsen, som fikk sin første kamp fra start i RBK mot barndomsklubben Tiller.

Noen minutter senere doblet Birger Meling ledelsen, før innbytter Gjermund Åsen fastsatte sluttresultatet til 3–0 i det 87. minutt.

Knallsterk ellever

RBK-trener Eirik Horneland sparte så absolutt ikke på kruttet mot Tiller.

RBK startet med viktige brikker som Birger Meling, Even Hovland og Pål André Helland. I tillegg kastet Horneland inn Anders Konradsen og David Akintola inn i elleveren, som nylig ble meldt kampklare etter skadeopphold.

Alley, Ned / NTB scanpix

For å oppsummere kort: RBK gikk inn i denne kampen med respekt for Tiller, samtidig som at den regjerende cupmesteren hadde lyst å få banket inn en haug med scoringer.

Dominerte

Og RBK-spillerne gikk ut i hundre på kunstgresset på Tonstad.

Foran rundt 1200 tilskuere åpnet de kampen med å styre banespillet mot et lavtliggende Tiller. RBK-spiss Erik Botheim fikk en gyllen skuddmulighet etter et par minutter, men skuddet gikk rett i blokka til hjemmelaget.

De første fem minuttene var det total dominans av RBK, der Tiller knapt hadde en ballberøring.

Men selv om RBK bodde på Tillers banehalvdel med ballen, fikk ikke Hornelands menn til det fotball handler om: å skape sjanser og score mål.

Midtveis i omgangen klarte RBK å få ballen i nettet, men til stor lettelse for hjemmefansen blåste dommeren for frispark i boksen. Minutter senere fikk Botheim til en fin avslutning, men Tangvik var raskt nede og holdt ballen.

Kampen nærmet seg halvtimen spilt, men det sto fremdeles 0–0 på tavla.

Offside-mål

RBK fortsatte det konstante presset, men fant ikke veien til nettmaskene.

Det klarte de riktignok etter 34 minutter da Botheim flikket ballen inn i nettet og var på vei til å juble ellevilt på Tonstad, bare for å oppleve at assistentdommeren vinket for offside.

For øvrig til stor fornøyelse for publikum, som klappet, lo og koste seg i sommersola.

RBK jaktet ledelse og fikk til utallige avslutninger på mål, men Tangvik i Tiller-buret reddet absolutt alt.

Til pause sto det, svært overraskende, 0–0.

Frustrerte RBK-stjerner

Etter hvilen fortsatte kampen i nøyaktig samme spor som hele 1. omgang: RBK dominerte, mens Tiller stanget unna.

Det ville seg rett og slett ikke for RBK. Løpende rundt i sine nye rosa drakter ble stjernene mer og mer frustrerte.

Men Horneland kunne puste lettet ut etter 62 minutter. Da hadde både Botheim og Meling satt inn hver deres scoring, og RBK fortsatte å male på. Tiller var utslitt, mens gjestene hadde fått fornyet energi. 3-0 ble satt inn av Åsen på tampen. RBK tok seg dermed videre til tredje runde.