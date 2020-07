Eliteserien direkte: Drømmestart for Molde

Nydelig scoring! Et flott Molde-angrep endr med at Ola Brynhildsen på vakkert vis vipper ballen på bakre stolpe. Der løper Etzaz Hussain seg fri og stanger ballen i mål for moldenserne.

Mål for Molde!

Haugesund forsøker å bygge opp et angrep nå.

Ny corner for Haugesund.

Etzaz Hussain skyter med høyrefoten. Langt over.

9′ DEL