Eliteserien direkte: Molde med ny seier

Molde tar en svært komfortabel seier i Haugesund. Eirik Ulland Andersen smalt inn det første på en flott volley, før Etzaz Hussain stanget inn 2-0 før pause. Leke James satte kronen på verket da han stanget inn et lekkert innlegg med utsiden av foten signert Mattias Moström. Dermed er Molde igjen på tabelltopp. Takk for følget!

Går over alle.

Haugesund bygger et angrep og får en corner. Kan de redusere på tampen?

Bjørnbak lager et frispark i sluttminuttene her.

Rutinert der, Grindheim. Også dommer Espen Eskås koster på seg et smil.

Dobbeltbytte fra Grindhaug. Da er alle byttene gjort for kvelden.

Stor mulighet for Velde! Kantspilleren drar seg innover i banen og halvveis forbi Bjørnbak, men mister balansen i skuddøyeblikket og setter den noen meter utenfor målet til Andreas Linde.

For en kontring! Eikrem vrir spillet på ytterlig vis. Moström vipper ballen inn med utsiden av høyrefoten. Foran mål står Leke James helt umarkert og header ballen ned i hjørnet. Utsøkt!

Mål for Molde!

Ballen lander i beina til Tiedemann! Han skyter med høyrefoten, men den går over tverrliggeren.

James skyter. Går via Tiedemann og inn til Sandvik.

God mulighet for Krygård! Indreløperen løper seg fri i boksen og header etter innlegg fra Desler, men unggutten setter den utenfor stengene.

Litt for tøff i en takling der, Brynhildsen.

Sandberg finner hodet til Tiedemann som stusser videre. På bakerste stolpe får Ammitzbøll nærmest ballen i seg og rekker ikke å reagere. Ballen havner til side for mål.

Sandberg tar et frispark raskt. Våge Nilsen svinger inn. Ellingsen får klarert.

Nytt hjørnespark for Molde.

Velde! Desler slår inn og han stiger til værs. Haugesund-vingen klarer ikke å presse headingen under tverrliggeren.

Brynhildsen skaffer et nytt hjørnespark.

Nydelig scoring! Et flott Molde-angrep endr med at Ola Brynhildsen på vakkert vis vipper ballen på bakre stolpe. Der løper Etzaz Hussain seg fri og stanger ballen i mål for moldenserne.

Mål for Molde!

Haugesund forsøker å bygge opp et angrep nå.

Mål for Molde!

Ny corner for Haugesund.

Etzaz Hussain skyter med høyrefoten. Langt over.

9′ DEL