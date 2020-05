Carlsen var i sjokk etter giganttabbe. Så slo han tilbake i kjempedrama.

Verdens beste sjakkspiller sjokkerte seg selv da han tabbet seg ut mot kinesiske Ding Liren. Så svarte han på brutalt vis og sikret finaleplass i sin egen onlineturnering.

Magnus Carlsen etter kjempetabben som kostet ham det andre partiet. Foto: Skjermbilde/TV 2 Sumo

Magnus Carlsen – Ding Liren – 2,5 – 1,5

Magnus Carlsen og Ding Liren møttes lørdag i semifinalen i Magnus Carlsen Invitational i best av fire hurtigsjakkpartier.

Carlsen var i kjempetrøbbel underveis og var på vei ut av turneringen, men sikret seieren på mest mulig dramatisk vis.

– Jeg har ikke vært så spent på lang tid, sa en tydelig lettet nordmann i et intervju med Chess24.com etter kampen.

Flere av verdens beste spillere deltok i turneringen i nettsjakk.

– Jeg har ikke vært i denne situasjonen før, der jeg møter denne type motstandere, sa Carlsen om det intense turneringsformatet.

– Jeg tror det er meningen at det skal være slik, det er poenget med dette formatet, som ikke er like hyggelig for spillerne (som for publikum), flirte han.

Magnus Carlsen sa at opplevelsen minner om VM-kampen mot Fabiano Caruana i London i 2018.

– Dette var seriøst, og jeg følte det samme som etter kamp ti mot «Fabi» i London, da jeg var fullstendig tom.

I finalen søndag venter amerikaneren Hikaru Nakamura. Rivaliseringen mellom de to er en av de største i sjakkhistorien.

– Det kommer til å bli strålende i morgen, jeg er veldig glad for å være i finalen.

Havnet under

Carlsen startet med hvitt i det første partiet. Den norske stjernens stilling var etter hvert én drøy bonde bedre enn Ding Lirens, ifølge sjakkcomputeren.

– Han har spilt som en gud her, sa den norske spilleren Sebastian Mihajlov på Chess24s sending.

Det var åpenbart at Carlsens kinesiske motstander slet med stillingen på brettet, men han hadde ingen planer om å gi seg. Liren hentet seg inn og forsvarte seg til slutt godt. Carlsen fant aldri åpningen han prøvde. Dermed endte første parti med et halvt poeng til hver spiller.

Det andre partiet startet rolig og var jevnt helt frem til det 31. trekket. Magnus Carlsen brukte over fire minutter på å tenke over sitt neste trekk.

Tabbe

Det viste seg å bli skjebnesvangert for nordmannen. Han endte opp med å flytte kongen, noe som åpnet for at Ding kunne ta Carlsens tårn, samtidig som han ikke hadde noen mulighet for å hjelpe kongen. Analyseverktøyet viste kraftig fordel kineseren, og en tydelig sjokkert Magnus Carlsen ga opp partiet.

– Han ga opp partiet, det er ingen måte å hindre sjakkmatt på, kommenterte TV 2s ekspertkommentator Jon Ludvig Hammer.

– Carlsen har innsett at han gjorde en kjempetabbe og taper dette partiet, sa Hans Olav Lahlum på samme kanals sending.

Slo tilbake

Dermed var presset på den regjerende norske verdensmesteren før det tredje partiet. Med tap der ville han vært ute av turneringen.

25 trekk ut i partiet hadde Carlsen tatt initiativet med hvite brikker, etter at Ding hadde hatt overtaket.

– Det så ut som Ding skulle vinne, men han ble nervøs og gjorde noen feil, kommenterte Hammer.

Verdensmesteren fra Norge grep sjansen og satte press på den formsterke kineseren. Etter at Carlsen så ut til å ha gitt fra seg noe av fordelen gjorde Ding en brøler. Dermed kunne en smilende Carlsen bokføre seieren. Det er ikke ofte at iskalde Carlsen viser så sterke følelser.

– Det går ikke an å late som, det var pur glede, sa Carlsen.

Tidsnød

Det fjerde partiet fulgte et lignende mønster, og Carlsen fikk et overtak etter en jevn start.

– Fra å nesten være ute av det i parti nummer tre, der han sto veldig dårlig, kan han få et comeback med to strake seire, sa Hammer, som etter Carlsens tabbe i det andre partiet mente at lørdagens motstander ville vinne både kampen og hele turneringen.

Men Carlsen, som måtte unngå tap, havnet på defensiven tidsmessig mot Ding.

– Skal Magnus overleve dette her, jeg synes det ser skummelt ut, spurte Hammer. Ding spilte offensivt og prøvde å vinne partiet, selv om han med remis ville være sikret omspill.

Men til slutt kunne Carlsen glise bredest. Dårlig spill av Ding under tidspress gjorde at han til slutt måtte gi opp partiet – og kampen – etter et ellevilt drama.

Motstanderskryt

Etter kampen berømmet han sin motstander.

– Han er ekstremt tøff å spille mot, og det kommer også andre til å skjønne, sa han til Chess24.

Magnus Carlsen vant 2,5–1,5 og møter altså Nakamura i finalen søndag.

– Jeg er veldig imponert over hva Nakamura har gjort i turneringen. Han har vært veldig bra, og det er ikke noe ufortjent at han er i finalen. Jeg har møtt ham mange ganger før og er optimist, men det blir ikke lett, sa Carlsen i et intervju med TV 2 Sumo.

Ding Liren tapte lørdagens semifinale mot Magnus Carlsen. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Nakamura vant en dramatisk semifinale mot Fabiano Caruana, som gjorde en brøler i omspillet i lynsjakk.

– Hvis Magnus spiller på sitt beste er han den beste i verden, ikke noe snakk om det. Samtidig har Ding blitt klart bedre i hurtig- og lynsjakk, og det er vanskelig å si hvem jeg foretrekker, sa Nakamura før semifinalen mellom Carlsen og Ding Liren.

Premiesummen i Magnus Carlsen Invitational er 2,55 millioner kroner. Vinneren får rundt 700.000 kroner.