I natt oppfylles Trumps ønske: Gjennomfører kontroversiell konkurranse tross koronasmitte

Verdens største MMA-organisasjon er tilbake som den første store idretten i USA. Allerede før konkurransen har en profilert utøver testet positivt for koronaviruset.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Dana White møtte president Donald Trump i februar. Nå får UFC starte opp som første store idrett i USA. Foto: KEVIN LAMARQUE / REUTERS

Det er omtrent én måned siden Donald Trump sa at han var «lei av å se 14 år gamle baseballkamper».

Presidenten gjorde det klinkende klart at han vil prioritere å få idretten tilbake. Denne helgen er Ultimate Fighting Championship (UFC), verdens største MMA-organisasjon, tilbake som den første store idretten i USA.

– Det er det vanskeligste jeg noen gang har forsøkt å få til, sa UFC-president Dana White før helgen.

White er tidligere blitt kritisert for ønsket om å arrangere konkurranser til tross for spredningen av koronaviruset. De store amerikanske ligaene i fotball, amerikansk fotball, basketball, baseball og ishockey er fortsatt satt på vent.

Helgens MMA-arrangement regnes som svært spektakulært. Tony Ferguson og Justin Gaethje går hovedkampen med et såkalt «midlertidig» tittelbelte i potten. Vinneren vil mest sannsynlig møte tittelholder Khabib Nurmagomedov senere i år.

Uriah Hall (til venstre) og Ronaldo Souza (til høyre) sto ansikt til ansikt på innveiingen. Nå har sistnevnte testet positivt for koronaviruset. Foto: Skjermdump / Ultimate Fighting Championship

Utøver testet positivt

UFC har vært klare på at de tar utøvernes helse på største alvor. Arrangørene mener de har iverksatt massive helse- og sikkerhetstiltak. Likevel har man ikke klart å stenge koronaviruset helt ute.

Natt til lørdag kom nyheten om at utøveren Ronaldo Souza hadde testet positivt for viruset. For det norske publikumet er brasilianeren mest kjent som en tidligere motstander av norsk-svenske Jack Hermansson, og han regnes som en av de aller beste i idretten.

– Vi har administrert 1200 tester på 300 mennesker denne uken. Det er ikke uventet at én person tester positivt. Systemet virket. Og det som er bra med dette, er at vi nå vet at Souza testet positivt. Han gjør det han må gjøre, og vi er i en posisjon der vi hjelper ham, sier White til ESPN.

Souza ble umiddelbart utestengt fra helgens konkurranse, der han opprinnelig skulle kjempet mot Jamaica-fødte Uriah Hall.

Den positive testen ble kjent kun timer etter at Souza og Hall hadde stått ansikt til ansikt overfor hverandre etter innveiingen.

Ronaldo Souza er en kjent profil i MMA-miljøet. Foto: Noah K. Murray / REUTERS

Arrangementet går som planlagt

I tillegg til Souza testet to av hans hjørnemenn positivt. Brasilianeren lever og trener i Florida, like ved Jacksonville der helgens kamper arrangeres.

Det har samtidig sirkulert videoer av Souza som omgås andre personer i MMA-miljøet – før den positive testen ble kjent. Ifølge ESPN informerte Souza UFC om at et familiemedlem kan ha vært smittet av koronaviruset.

– Bror, jeg vet at det suger. Jeg er lei meg for at du må gjennomgå dette. Jeg er knust for den tapte muligheten. Jeg ønsker deg ikke annet enn bedring for deg og din familie, skrev Hall til Souza på Twitter.

De 23 øvrige utøverne som skal konkurrere, testet negativt for koronaviruset. Det er bestemt at arrangementet skal gå som planlagt, etter godkjenning av boksekommisjonen i Florida. Allerede kommende onsdag og lørdag skal UFC arrangere to nye stevner.

PS: Stevnet sendes på Viaplay fra klokken 02.00.