Russisk storeslem i Holmenkollen: – Det svir skikkelig

HOLMENKOLLEN: Den tradisjonelle femmila i Holmenkollen var preget av kraftig snøvær. Dermed ble det en tung konkurranse for løperne, bare seks dager etter VM-femmila i Seefeld. Det førte til at det var lavt tempo lenge, men det smalt virkelig da flere av russerne rykket de siste kilometerne.

Det ble firedobbelt russisk i Kollen. Aleksandr Bolsjunov var sterkest i spurten. Maxim Vylegzjanin ble nummer to, mens Andrej Larkov og Ilja Semikov endte på tredje- og fjerdeplass.

– Jeg er veldig glad. 50 kilometeren her er veldig tøff og været gjorde det vanskelig. Jeg må derfor takke støtteapparatet som gjorde en god jobb. Skiene og hele dagen var super, sa Bolsjunov til FIS’ reporter etter seieren.

Alex Harvey ble nummer fem, mens Martin Johnsrud Sundby ble beste nordmann på sjetteplass.

– Ikke fornøyd

– Jeg er ikke fornøyd med bestemann som nummer seks. Jeg var litt usikker på løpet i forkant med tanke på hvor mye gutta hadde å gi. Det er et tøft løp. Ser at luften har gått litt ut av ballongen, de var slitne, sier landslagstrener Eirik Myhr Nossum til NRK.

– Hvordan er det å se at russerne tar rent bord på pallen?

– Det svir skikkelig, jeg må innrømme det. Men de traff skikkelig på ski og form i dag. Det de gjør på slutten er sterkt, det er en imponerende avslutning av Bolsjunov, svarer Nossum.

Det ble gått klassisk for første gang siden 2017. Da vant Martin Johnsrud Sundby. Røa-løperen hadde også ambisjoner i årets løp. Han så ut til å være eneste nordmann som klarte å holde følge da det russiske laget satte opp tempoet noen kilometer før mål.

Sjur Røthe ednte på niendeplass etter et fall i innspurten av femmila, som kostet han kampen om pallplassering.

– Når syrenivået i bena er så stort at jeg ikke klarer å stå på beina er det tungt. Så da falt jeg, sier Røthe til NRK.

I VM vant Norge alle de seks gullmedaljene. Bolsjunov ble blant annet nummer to på femmila Hans Christer Holund vant i Seefeld.

I Holmenkollen fikk russeren sin revansje. Dermed tok han også over sammenlagtledelsen i verdenscupen, foran Johannes Høsflot Klæbo.

Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Fakta: 50 kilometer klassisk fellesstart 1) Aleksandr Bolsjunov, Russland 2.23.49,8, 2) Maxim Vylegzjanin, Russland 0.01,0 min. bak, 3) Andrej Larkov, Russland 0.01,6, 4) Ilja Semikov, Russland 0.02,0, 5) Alex Harvey, Canada 0.04,6, 6) Martin Johnsrud Sundby, Norge 0.07,7, 7) Simen Hegstad Krüger, Norge 0.11,2, 8) Mikael Gunnulfsen, Norge 0.16,0, 9) Sjur Røthe, Norge 0.20,5, 10) Aleksej Tsjervotkin, Russland 0.24,7. Øvrige norske: 11) Emil Iversen 0.25,0, 13) Thomas Bucher-Johannessen 0.26,4, 15) Hans Christer Holund 0.43,6, 16) Johan Hoel 1.01,7, 17) Vebjørn Turtveit 1.03,3, 21) Martin Løwstrøm Nyenget 2.00,9, 25) Daniel Stock 2.11,6, 29) Mathias Rundgreen 2.24,8, 36) Erland Kvisle 5.36,4, 37) Mattis Stenshagen 5.54,1, 38) Johannes Høsflot Klæbo 6.08,8. (NTB)

Lavt tempo

Feltet holdt et nokså behagelig tempo i begynnelsen av rennet. Johannes Høsflot Klæbo og Aleksandr Bolsjunov stakk for å konkurrere om poengene som ble delt ut i det første innlagte spurtpunktet.

Klæbo vant duellen mot russeren, før de to lot feltet ta dem igjen.

Farten økte så litt, men ikke nok til at Klæbo ikke tok kommandoen også ved neste spurtpunkt. Dermed økte han avstanden ned til Aleksandr Bolsjunov enda litt til i verdenscupsammendraget. Det samme skjedde ved det tredje spurtpunktet.

– Klæbo har gjort jobben sin, sa NRKs ekspert Fredrik Aukland da.

Aukland mente det lave tempoet i feltet til og med kunne gi 22-åringen en noe overraskende seiersmulighet. Det skulle imidlertid vise seg å bli vanskelig. Ved neste spurt var Klæbo lenger bak i feltet, mens Bolsjunov holdt seg foran og plukket poeng.

Meek, Tore / NTB scanpix

Norsk-russisk duell

Så begynte det å skje ting. En gruppe med blant andre Sjur Røthe, Johan Hoel og Simen Hegstad Krüger hoppet over et skibytte. Istedenfor satte de fart.

De fikk etter hvert selskap av løpere som Bolsjunov og Emil Iversen. Bolsjunov fortsatte dermed å hente inn igjen spurtpoengene Klæbo tok tidligere i løpet.

Finske Iivo Niskanen var en av de store forhåndsfavorittene, men så ut til å slite med både ski og form. Da tempoet økte, var det tydelig at favoritten ikke hadde noen mulighet til å vinne.

Det så dermed ut til å gå mot et oppgjør mellom Sundby, Iversen, Holund, Alex Harvey og de fem russerne: Bolsjunov, Aleksej Tsjervotkin, Maxim Vylegzjanin, Ilja Semikov og Andrej Larkov.

Og da fire av russerne rykket, var det bare Sundby og Harvey som klarte å holde skikkelig følge.

Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Rolig

Under fjorårets femmil oppsto det som kjent fullstendig kaos da de mange tilskuerne skulle hjem.

Dermed hadde arrangøren gjennomført en rekke tiltak for å forhindre lignende tilstander i år.

Et av disse var å flyte starten på femmila frem til klokken ti. De som var bekymret for at den tidligere starten skulle føre til noen publikumssvikt, behøvde ikke bekymre seg. Det var fortsatt bra med folk langs løypen, og det førte også med seg noen utenomsportslige scener.

Det var rett før klokken 12 at politiet på Twitter meldte om at «det er endel berusede personer, og vi har hatt tilløp til flere ordensforstyrrelser», i Holmenkollen.

Det ble også meldt om et masseslagsmål hvor én person ble skadet.

Saken oppdateres.