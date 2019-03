Larvik kan miste eliteserielisensen. Håndballforbundet godtar ikke egenkapitalløsning.

Grunnen er at Norges håndballforbundet ikke vil godta Larviks løsning til å oppfylle kravet om positiv egenkapital ved utgangen av 2018. Det kreves for å få elitelisens for 2019/20-sesongen.

At håndballforbundet ikke godtar løsningen fremkommer at Larviks årsberetning, som ble lagt frem på torsdagens årsmøte, skriver Østlands-Posten.

Larvik har de siste årene slitt stort økonomisk. Selv om klubbens drift har gått med overskudd de siste tre årene, har det vært vansker med å innfri forbundets egenkapitalkrav.

LHK startet året med en samlet negativ egenkapital på over fem millioner kroner, men mente at de klarte egenkapitalkravet gjennom et investeringsselskap som klubben har etablert sammen med lokale investorer og idrettsforeningen Larvik Turn som hadde en saldo på seks millioner. Det skulle gjøre at klubben var cirka 700.000 i pluss på slutten av året.

Men dette ble ikke godtatt av håndballforbundet.

«Styret vil bestride Eliteserienemndas foreløpige konklusjon og fortsetter arbeidet med sikte på å få tildelt eliteserielisens også for sesongen 2019/2020. Styret understreker likevel at det er vesentlig usikkerhet knyttet til hvorvidt klubben tildeles eliteserielisens», skriver Larvik-styret i årsberetningen, ifølge Østlands-Posten.

Denne nyheten kommer på toppen av de økonomiske problemene som har gjort at Larvik ikke har kunnet betale regninger eller lønne spillere og ansatte siste ukene.

Styret kom onsdag kveld frem til at de mener de skal komme seg unna konkurs, etter at blant annet Anja Hammerseng-Edin har jobbet for å redde klubben, men dette skal stemmes over på torsdagens årsmøte, som fortsatt pågår.

Aftenposten har snakket med håndballforbundets generalsekretær, Erik Langerud, som vil vente til årsmøtet er ferdig før han kommenterer saken.