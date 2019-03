Tomas Kristoffersen klar for TUIL

25-åringen signerte i dag en toårskontrakt med klubben han spilte for i perioden 2010–2016.

Etter én sesong i Sandnes Ulf og én i Åsane, har Kristoffersen nå kommet hjem til Tromsdalen.

– Det er en signering som har kommet i stand i 14. og ikke i 12. time. Vi gjør denne signeringen utelukkende fordi Tomas har den relasjonen til TUIL som han har, sier daglig leder, Inge Takøy, og utdyper.

– Han er oppdratt i klubben og har vært to år ute. Vi har hatt dialog hele veien og vi er veldig fornøyd med å ønske Tomas velkommen hjem og glad for at han har signert en toårskontrakt med oss, sier Takøy.

Ønsket seg hjem

Kristoffersen debuterte for TUILs A-lag i 2012-sesongen og står oppført med 123 kamper og 20 mål for klubben før han dro foran 2017-sesongen. De to siste årene har han spilt 30 kamper for Sandnes Ulf og scoret fem mål, de samme tallene hadde han også i Åsane i fjorårssesongen.

– Jeg gleder meg til å komme i gang og tror dette blir veldig bra. Jeg trente med TUIL i februar og synes laget og alt ser veldig bra ut. Det fristet å komme hjem, så jeg er veldig glad for at alt nå er på plass, sier Tomas Kristoffersen til iTromsø.

