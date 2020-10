IOC-sjefen mener de har koronakontroll på OL

Den øverste sjefen for OL er optimistisk drøye ni måneder før at det skal gjøres et nytt forsøk på å arrangere lekene i Tokyo.

Det ble på vårparten raskt klart at et OL med tusenvis av deltagere og hundretusenvis av tilskuere i Tokyo ikke kunne gå som først planlagt. Lekene måtte utsettes med 12 måneder.

Det er mange som fortsatt tviler på at det neste sommer skal være mulig å arrangere leker i den japanske megabyen. Men presidenten i Den internasjonale olympiske komité (IOC), Thomas Bach, er sikker på at det blir OL i slutten av juli og begynnelsen av august neste år.

– Vært trygg på at vi utvikler en verktøykasse for koronahåndtering av ethvert scenario, sa han da han orienterte representanter for de nasjonale olympiske komiteene digitalt mandag, melder nyhetsbyrået AP.

Best i klassen

Han påsto nok en gang at Tokyo er den best forberedte OL-arrangør noen gang.

Hvordan lekene skal arrangeres er det fortsatt stor tvil rundt. Det eneste IOC-presidenten slo relativt kontant fast, var at det blir leker.

– Vi kommer til å være klare til å arrangere OL uansett hvordan situasjonen i verden blir. Mange av de operasjonelle detaljene blir det fortsatt jobbet med.

Derfor fikk de olympiske representanter ikke vite flere detaljer om hvordan lekene skal avholdes.

Lederen av organisasjonskomiteen i Tokyo, Yoshiro Mori, kom også med en appell denne mandagen. Han snakket, ifølge AP, i optimistiske ordelag om at dette skal bli bra. Men stakk ikke under en stol at pandemien kom til å bli en integrert del av det hele.

Detaljene venter

Hvordan de skal klare å avvikle et OL og paralympiske leker med mer en 15.000 deltagere, titusenvis i støtteapparatet, dommere og frivillige, samt tilskuere og media er fortsatt under utvikling.

Eller for å si det slik, det er utviklingen av pandemien som bestemmer.

Det er ventet flere detaljer sent i år, men det kan også komme først et godt stykke inn i 2021.