Svensk ishockeylegende står fram etter promillekjøring: – Finnes ingen unnskyldning

Tommy Salo, svensk keeperhelt i OL på Lillehammer, innrømmer å ha kjørt bil med 3,06 i promille.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det var den tidligere Sverige-keeperen Tommy Salo som ble tatt for promillekjøring i august. Foto: Lise Åserud / NTB.

NTB

I forrige uke ble det kjent at en tidligere svensk landslagsspiller i ishockey ble tatt for promillekjøring i august. Salo står nå fram på Facebook og innrømmer at han sto bak den vinglete bilferden som endte med at han krasjet i en midtrabatt, ifølge Aftonbladet.

49-åringen beklager episoden og sier at han skal slutte å drikke alkohol.

– Det finnes ingen unnskyldninger for det jeg gjorde. Det her var dråpen. Det blir ikke mer alkohol på meg, skriver Salo.

Den tidligere keeperhelten ble funnet sovende i bilen sin etter promillekjøringen. En vitne gikk bort til bilen og klarte ikke å få kontakt med Salo. Senere ble det målt en promille på 3,06 i blodet hans.

Salo er tiltalt for grov promillekjøring og er naturligvis fratatt førerkortet. Strafferammen for grov promillekjøring er fengsel i to år.

Salo var en nøkkelspiller da Sverige tok OL-gull i ishockey på Lillehammer i 1994. Åtte år senere ble han syndebukk med en tabbe da Sverige røk ut av OL-turneringen mot Hviterussland.

Senere har Salo fortalt at han gikk inn i en dyp depresjon som følge av missen i 2002-OL.