For seks år siden ble han skallet ned i engelsk 6. divisjon. Nå er han Premier Leagues toppscorer og klar for landslaget.

I 2014 ble Dominic Calvert-Lewin (23) skallet ned i seniorfotballdebuten. Det ble det store vendepunktet for spissen som nå er toppscorer i Premier League. Torsdag kveld kan Everton-spilleren få sin landslagsdebut.

Dominic Calvert-Lewin (i midten) er toppscorer i Premier League og klar til å debutere på det engelske landslaget. Men spissens vei til toppen har ikke vært uten utfordringer. Her avbildet sammen med Lucas Digne (t.v.) og Foto: PETER BYRNE / X01348

Dominic Calvert-Lewin er Premier Leagues heteste spiller om dagen. 23-åringen er toppscorer etter å ha scoret hele seks mål på fire kamper.

Spissen strutter av selvtillit i et Everton-lag som leder Premier League, og er lagets store målgarantist under den meriterte manageren Carlo Ancelotti.

Nå er Calvert-Lewin omsider tatt ut i den engelske landslagstroppen, som møter Wales, Belgia og Danmark denne landslagspausen.

Men selv om Calvert-Lewin svever høyt om dagen, har goalgetteren hatt en kronglete vei til landslagsplass.

Fikk ikke sjansen – ble desperat

Som tenåring fikk Sheffield-gutten lite spilletid for Sheffield United. Sander Berges klubb slet i 2014 med å komme seg ut av League 1, og valgte å satse på erfarne spillere fremfor unge talenter.

For Calvert-Lewin var det viktig å lykkes for sitt lokale lag, men i en alder av 17 år hadde han ennå ikke fått smaken på A-lagsfotball. En frustrert Calvert-Lewin tok grep, og fikk hjelp av daværende akademisjef i klubben, Nick Cox.

– Han fant U16- og U18-kamper altfor enkelt. Som en lokal gutt var han desperat etter å stige i gradene til klubben (Sheffield United), men vi ble nødt til å finne en annen løsning, forteller Cox til engelske BBC.

Dominic Calvert-Lewin storspiller om Everton om dagen. Men spissen måtte innom det sjette nivå i England for å få fart på karrieren. Her avbildet da han stanget inn 1–0 mot Brighton. Foto: ALEX LIVESEY / X01348

Fikk arr etter nedskalling

Svaret ble til slutt Manchester-klubben Stalybridge Celtic, som spilte på nivå seks i England, utenfor det engelske ligasystemet.

Låneavtalen gikk i boks lille julaften i 2014, og allerede tre dager senere fikk han debuten på selveste Boxing Day.

Motstander var rivalen Hyde United, hvor Calvert-Lewin fikk en knallhard introduksjon til seniorfotball. En motspiller skallet ham rett i ansiktet til unggutten i første omgang.

Arret har han fremdeles i dag.

– Jeg vet ikke om du kan se det, jeg har fortsatt et arr under øyet mitt etter de første 20 minuttene jeg spilte for Stalybridge. Det var etter et innkast. Jeg prøvde å stusse ballen bakover, før det sa «pang». Han skallet meg i ansiktet, så jeg visste ganske tidlig hva som krevdes, forteller Calvert-Lewin gjengitt av Goal.

Det store vendepunktet

Cox merket med en gang at det var et problem, da Calvert-Lewin vurderte om han ønsket å fortsette, eller bli byttet ut.

– Han var OK, men vi så med en gang at det var noe galt. Han skulle kun være på utlån i en måned. Så om han valgte å bli byttet ut, ville han ikke få mange muligheter etter det. Travis Binnion (tidligere trener) løp rundt banen og ba Dom fortsette om han klarte. Man må ikke rømme fra vanskelige situasjoner når ting ikke går din vei, sier Cox.

Calvert-Lewin fortsatte kampen, og endte opp med å bli tomålsscorer.

– Jeg spilte resten av kampen med ett øye, ettersom det andre hovnet opp. Men der og da var den erfaringen det beste jeg hadde hatt på en fotballbane. Det ga meg innblikk i hvordan det var å spille foran fans og spille seniorfotball, og det var definitivt vendepunktet for å drive meg fremover, forteller 23-åringen til BBC.

Calvert-Lewin slo aldri gjennom i Sheffield United. I mai delte spissen et bilde fra hans yngre dager iført Blades-drakt mot Everton:

Hentet til Everton for småpenger

Etter det suksessfulle låneoppholdet på nivå seks i England, vendte Calvert-Lewin hjem til Sheffield i håp om mer spilletid. Men manager Chris Wilder ga aldri spissen full tillit.

Så kom Everton på banen. Evertons akademidirektør David Unsworth hadde allerede kjennskap til Calvert-Lewin, ettersom han hadde vært akademisjef for Calvert-Lewin da angrepsspilleren kun var 15 år.

Til BBC sier Unsworth at han fortsatt ikke kan tro at Everton klarte å signere Calvert-Lewin for småpene 1,5 millioner pund (18 millioner norske kroner etter dagens kurs) i 2016.

– Han hadde noen vokseproblemer, beina hans vokste i en annen hastighet enn resten av kroppen, men den første gangen jeg så ham tenkte jeg: «Wow, der er en strålende atlet», sier Unsworth, som spilte hele 302 Premier League-kamper for Everton i sin tid.

Carlo Ancelotti smiler til Calvert-Lewin etter serieåpningen borte mot Tottenham, da spissen ble matchvinneren med den eneste scoringen i kampen. Foto: CATHERINE IVILL / REUTERS

Kan få landslagsdebut

Calvert-Lewins Everton-karriere startet helt OK. Calvert-Lewin spilte mange kamper, men ble brukt i flere ulike posisjoner. I tillegg var presset etter å erstatte målmaskinen Romelu Lukaku stort i 2017.

Men så kom gjennombruddet. Etter Marco Silvas sparking i desember tok Everton-legenden Duncan Ferguson over midlertidig. Kulthelten la om til en 4–4–2-formasjon og en mer direkte spillestil.

Etter tre kamper tok meriterte Carlo Ancelotti over Everton, mens Ferguson fortsatte som assistenttrener under italieneren. Calvert-Lewin har bare blitt bedre og bedre under Ancelotti. Siden sparkingen av Marco Silva har kun Liverpools Mohamed Salah scoret flere mål enn Calvert-Lewins 14 i Premier League.

Ifølge BBC sier Ancelotti at han ikke har gjort noe spesielt med Calvert-Lewin, foruten at han har bedt spissen posisjonere seg mer sentralt i banen når Everton angriper, så han kan være nærmere mål.

Torsdag kveld tar England imot lillebror Wales til privatlandskamp, hvor Calvert-Lewin kan få sin landslagsdebut etter en lang og kronglete vei til toppen.

– Da jeg var 21 år var jeg ikke klar for dette. Men jeg hadde alltid troen på at jeg skulle komme hit om jeg hadde riktig arbeidsmoral og jobbet hardt. Så jeg er ekstremt takknemlig for at jeg sitter her nå. Prestasjonene mine har ført meg hit. Og jeg tror at jeg har en sjanse til å være med i EM-troppen om jeg holder oppe kontinuiteten, der vil jeg være med, sa Calvert-Lewin til BBC før kampen.