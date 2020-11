Sverige rykker ned etter fransk drømmetreff: – Forferdelig følelse

(Frankrike-Sverige 4–2) Han scorer ikke så ofte Benjamin Pavard (24). Men når franskmannen først klinker til, så kan målene henges opp i glass og ramme.

HER GJØR HAN DET IGJEN! Her strekker Benjamin Pavard høyre vrist og sender Frankrike opp i 2–1-ledelse mot Sverige med et perfekt skudd. Foto: FRANCK FIFE/AFP

Bayern München-backen scoret VMs vakreste mål i VM-kampen mot Argentina i Russland i 2018. Det var hans første og det ble også nominert til årets mål.

I kveld kom Pavards andre. Det var ikke like spektakulært, men med forarbeidet til Marcus Thuram ble det sannelig et for minneboken. Thuram kjørte slalåm med tre svensker på 16-meteren før ballen havnet i beina på Pavard.

Med full kontroll og med strak vrist limte han ballen på hel volley nede ved stolperoten til side for en svensk keeper som ikke rakk å benytte seg av tyngdekraften.

Thuram - for øvrig veldig god mot svenskene - hadde også regien på utligningen til Frankrike. Etter noen overstegsfinter hvor beina gikk som trommestikker, serverte han Olivier Giroud som satte inn 1–1-målet.

23 år gamle Thuram (ja, sønnen til legendariske Lilian Thuram) fikk sin landslagsdebut i 2-0-tapet mot Finland forrige onsdag, og spilte sin første kamp fra start i kveld.

Svensk sjokkåpning

Sverige sjokkåpnet mot den regjerende verdensmesteren på Stade de France. Allerede etter fem minutter scoret Viktor Claesson etter passivt fransk forsvarsspill. 10 minutter senere var det kamp igjen da Giroud traff på sin tredje sjanse.

Chelsea-spissen har nå scoret ni mål på sine 11 siste hjemmekamper for «Les Bleus».

Det tiende - og 44. totalt - kom ett minutt etter at Kylian Mbappé ble byttet inn for Thuram. Innbytteren viste hva han kan da han løftet et strøkent innoverskrudd innlegg mot Giroud. 34-åringen stupte frem med ungdommelig mot og headet inn 3–1-scoringen i duell mot Victor Lindelöf.

Innbytter Robin Quaison tente håpet for Sverige med sin redusering rett før slutt, men Sverige, som måtte ha ett mål til for å berge plassen i A-gruppen i Nations League fikk ikke uttelling.

Kingsley Coman satte spikeren i kisten etter et håpløst frispark av Dejan Kulusevski på overtid. Keeper Robin Olsen gikk opp i angrep, men Kulusevski satte ballen rett i beina på en Frankrike-spiller. Dermed hadde Coman mer eller mindre fritt leide mot mål.

Tapet for Frankrike betyr at svenskene rykker ned fra gruppe A i Nations League. Kroatia beholder plassen, tross 2–3-tapet for Portugal i kveld.

– Det er en forferdelig følelse. Du kunne se at det var mange som var sliten i dag. Det ble ble en utladning mot Kroatia og det kunne man se på oss i dag, sier Emil Forsberg til C More.

Fakta Slik endte gruppe A i Nations League:

1. Frankrike 12-5 16 poeng

2. Portugal 12-4 13 poeng

3. Kroatia 9-16 3 poeng

4. Sverige 5-13 3 poeng