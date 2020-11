Manchester United festet grepet om Champions League-avansement: – Vi spilte fantastisk fotball

(Manchester United - Istanbul Basaksehir 4–1) Bruno Fernandes inntok nok en gang hovedrollen for Ole Gunnar Solskjærs menn, som kun trenger ett poeng på de siste to kampene for å ta seg videre fra «dødens gruppe».

– Vi visste at dette var en av kampene vi måtte vinne, sier Fernandes til BT Sport.

Portugiseren åpnet det hele på vakkert vis. Et hjørnespark fra Alex Telles ble stusset ut i returrom, hvor Fernandes ladet skuddfoten og hamret den opp i det nærmeste hjørnet.

Den andre scoringen var imidlertid av et betydelig enklere slag. Basaksehir-keeper Mert Günok glapp et innlegg fra Alex Telles. Bruno Fernandes luktet bak tyrkeren og spaserte ballen enkelt i mål.

I oktober ble det hevdet at Bruno Fernandes ønsket å få Ole Gunnar Solskjær fjernet som Manchester United-manager, noe portugiseren selv avviste på det sterkeste.

Spillet hans tyder heller ikke på noe misnøye. Siden portugiseren kom til klubben har han hamret inn scoringer. På 35 kamper har han notert seg for 21 mål og 13 målgivende pasninger.

Det er 16 målpoeng mer enn noen av lagkameratene i samme periode:

Mange trodde at Uniteds playmaker skulle få sitt hat trick da Marcus Rashford skaffet straffespark i duell med Boli Bolingoli-Mbombo.

Etter en VAR-sjekk var det imidlertid Rashford selv som fikk muligheten fra krittmerket. Han ventet lekkert ut keeper og sendte ballen ned i det motsatte hjørnet.

– Man tenker alltid på at man kan gjøre hat trick, men Rashford var toppscorer i Champions League. Det var viktig for ham, sier Fernandes, uvitende om at Haaland har passert Rashford.

Duoen storkoste seg i den første omgangen, sammen med Anthony Martial og Edinson Cavani.

– Jeg er veldig glad, selvsagt. Førsteomgangen var veldig bra. Jeg synes vi spilte fantastisk fotball og scoret noen fantastiske mål, sier Ole Gunnar Solskjær til BT Sports.

I andre omgang reduserte Deniz Türüc, men til tross for flere muligheter på tampen av oppgjøret, ble det med det ene målet for Fredrik Gulbrandsen & Co. Nordmannen kom inn på topp den siste halvtimen.

– Jeg ønsker ham alt vel, selv om vi gjerne skulle hatt poeng her, sier Gulbrandsen til TV 2.

På tampen kontret innbytter Daniel James inn 4–1 for Manchester United. Han var en av flere spillere som ble byttet inn da Solskjær tok av flere av nøkkelspillerne sine etter timen var spilt.

Seieren var svært viktig for Manchester United, som har havnet i en tøff gruppe med PSG og RB Leipzig.

SENTRAL: Bruno Fernandes scoret to ganger da Manchester United cruiset inn til seier i Champions League. Foto: OLI SCARFF / AFP

Mens franskmennene tok seg helt til finalen i fjorårssesongen av Champions League, kom Leipzig seg til semifinalen.

Ettersom Manchester United har slått begge to i det første oppgjøret mellom lagene, betyr PSG sin seier over Leipzig at United kun trenger ett poeng på sine to siste kamper for å sikre seg avansement fra gruppen.

Om de klarer én uavgjort vil nemlig det laget de klarer ett poeng mot maks kunne komme opp ti poeng, det samme som United i verste fall vil ha med én uavgjort, men være bak engelskmennene på innbyrdes oppgjør.

– Vi trenger ett poeng for å gå videre, vi trenger en seier til for å vinne gruppen. Vi ser frem til neste uke. Det blir en tøff kamp mot et veldig bra lag, men vi har noen kvaliteter, vi også, sier Solskjær.

Neymar scoret det avgjørende målet for vertene i Paris. Alexander Sørloth startet på benken, men erstattet Emil Forsberg det siste kvarteret.

Nordmannen klarte ikke å berge det ene poenget i den franske hovedstaden. Dermed er PSG oppe på andreplassen foran RB Leipzig på innbyrdes bortemål.