Toppklubbene raser i brev til NFF: – Prosessen oppfattes som en provokasjon

«Provokasjon og frustrasjon – ny medieavtale for perioden 2023–2029». Det er tittelen på et felles brev, undertegnet og sendt, fra samtlige klubber i Toppserien og 1. divisjon kvinner til forbundsstyret i NFF.

REAGERER: Klubbene i Toppserien og 1. divisjon kvinner reagerer på NFFs håndtering av salget av medieavtalen for perioden 2023–2029. Her er LSKs Emilie Haavi og Vålerengas Catherine Bott under cupfinalen. Foto: Jil Yngland/NTB

I brevet, som VG har lest, kommer det tydelig frem at klubbene er svært misfornøyd med prosessen rundt salget av medieavtalen for perioden 2023–2029.

«Det er bare å konstatere fakta;

Forhandlingene – og prosessen fram til en enighet med TV2 som ny rettighetspartner oppfattes av samtlige klubber i Toppserien og 1. divisjon kvinner som en provokasjon. Begrunnelsene for prosessen, som altså ble bestemt skulle skje uten at Toppfotball Kvinner på vegne av klubbene fikk delta i forhandlingene, og mangel på svar på sentrale spørsmål, skaper frustrasjon og sinne blant alle oss som nå signerer dette åpne brevet til NFFs forbundsstyre»

Sent i fjor vinter var fotballrettighetene for perioden 2023–2028 på forhandlingsbordet. TV 2 vant etter at de fikk en eksklusiv forhandlingsrett.

Avtalen er verdt 210 millioner kroner for kvinnefotballen. VG kunne sent i desember avsløre at kvinnene potensielt gikk glipp av ytterligere 150 millioner, siden alliansen Telenor/Altibox ikke fikk gjennomslag for sitt bud som innebar rundt 360 millioner for kvinnefotballen. Daglig leder i Fotball Media, Knut Kristvang, bestrider imidlertid å ha sett disse summene.

KRITISKE: Klubbene i Toppserien og 1. divisjon kvinner går ut mot NFF i et felles brev. Her er de representert ved åtte spillere som tidligere har tidligere uttalt seg kritisk til NFFs håndtering av TV-avtalen. Øverst fra venstre: Maja Nordahsl (Kolbotn), Robyn Decker (Avaldsnes), Helene Gloppen (Arna-Bjørnar), Joanna Bækkelund (Lyn). Nederst fra venstre: Sigrid Heien Hansen (Vålerenga), Ina Vårhus (Rosenborg), Emilie Haavi (LSK) og Ingrid Spord (Sandviken). Foto: NTB/VG

I brevet peker klubbene også på at tilsvaret forbundsstyret i NFF kom med i en kronikk i VG 29. desember er for spinkel og kom for sent.

«Det gir heller ikke svar på hva forbundsstyret ser for seg å gjøre for å gjenopprette tilliten. På toppen av dette oppleves det som at innlegget er et forsøk på å skape en splittelse mellom bredden/kretsene og toppklubbene på kvinnesiden, noe vi stiller oss svært undrende til.»

Avaldsnes Toppfotball har også publisert dokumentet på sine hjemmesider med tittel: «Vi er forbannet – Felles brev Terje Svendsen og forbundsstyret. Klubbene krever endringer»

KRITIKK: President i Norges Fotballforbund Terje Svendsen og forbundsstyret får krass kritikk. Her fra fotballtinget i 2019. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

I brevet skriver klubbene også at det ikke er første gang det er bråk rundt medieavtaler, og at de hadde håpet at NFF og Fotball Media hadde tatt lærdom av det.

«Videre har håndteringen av prosessen rundt den nye medieavtalen konsekvenser for NFF sitt omdømme i samfunnet. NFF er ikke i takt med resten av samfunnet i denne saken. Det moderne Norge består blant annet av selskaper som er proaktive på likestilling, og som forventer av sine samarbeidspartnere at de jobber aktivt med bærekraftig utvikling på alle områder. Der har NFF selv sviktet i denne saken. Sponsorene gir tydelig beskjed. Det gjør også andre samfunnsaktører.»

VG har vært i dialog med NFF som ikke ønsker å kommentere saken.

– Jeg kan bekrefte at forbundsstyret har mottatt et brev fra klubber organisert i interesseorganisasjonen Toppfotball Kvinner kort tid før VG nå ringer om brevet. NFF driver ikke saksbehandling i media. Brevets innhold, som er i tråd med hva vi allerede har en løpende diskusjon om, vil bli behandlet i forbundsstyret. Vårt svar vil bli sendt klubbene når det er klart, sier president Terje Svendsen i Norges Fotballforbund.

Klubbene lister også opp krav til hvordan ting skal foregå i den videre prosessen:

«Toppfotball Kvinner må på vegne av klubbene i Toppserien og 1. divisjon motta alle aktuelle dokumenter i saken som omhandler medieforhandlingene. Ingen bør kunne leve med at det ikke er tillit til prosessen.

NFF må legge frem en plan for hvordan vi skal klare å øke ressursoverføringene til toppklubbene på kvinnesiden i årene som kommer.

Dernest er vi enige om at det:

Etableres en balansert samarbeidsavtale med NFF, på lik linje med herrefotballen.

At NFF og TFK sammen diskuterer med rettighetshaverne om hvordan selve produktet skal presenteres, og blir enige med disse. På lik linje med herrefotballen.»