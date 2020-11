Tysk karantene-beskjed: Vil bruke norske spillere

Klubbene til Erling Braut Haaland, Rune Almenning Jarstein og Alexander Sørloth vil bruke spillerne i helgen selv om de har lovet å overholde sin karantene.

KAMP LØRDAG: Erling Braut Haaland (t.v) og Dortmund møter Hertha Berlin lørdag kveld. Foto: LEON KUEGELER / POOL

De norske landslagsspillerne som har reist tilbake til sine hjemland etter å ha blitt plassert i ti dagers coronakarantene, måtte skrive under på en avtale om at de vil overholde karantenen fram til klokken 13 søndag.

Det kommer ikke tysklandsproffenes klubber til å godta.

Der er det andre regler som gjelder enn her i Norge.

Dersom en spiller avleverer to negative coronatester innen kampen, kan han spille, er den klare beskjeden fra Haalands klubb Borussia Dortmund og Jarsteins klubb Hertha Berlin.

– Tysk lov gjelder på tysk jord, fastslår Dortmund, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Også RB Leipzig argumenterer med det samme når det gjelder Alexander Sørloth, skriver AFP.

Dortmund spiller bortekamp mot Hertha lørdag kveld. Tidligere samme dag skal RB Leipzig møte Eintracht Frankfurt borte.

Hertha har klarert sin sak med de lokale helsemyndighetene i Berlins bydel Charlottenburg-Wilmersdorf.

– De skrev til oss at Rune (Jarstein) må avlegge to negative tester. Deretter kan han begynne å trene igjen, sier Herthas kommunikasjonssjef Marcus Jung til Kicker.

Jarstein ble testet mandag og det er planlagt en ny test onsdag. Hvis alt går som planlagt kan han være tilbake i trening torsdag.

De norske spillerne ble satt i karantene etter at Omar Elabdellaoui testet positivt for covid-19 fredag. De fikk dermed ikke reise til landskampen mot Romania som etter planen skulle vært spilt søndag, men utenlandsproffene fikk etter godkjenning av Oslos kommunelege Tore W. Steen lov til å returnere til sine hjemsteder for å sone karantenen der.

– Hvis reglene i de landene tillater spill, så kan ikke det få noen konsekvenser for disse spillerne. Det er ikke sikkert rent arbeidsrettslig heller, at de kan nekte å spille overfor sin egen arbeidsgiver fordi de ønsker å følge et annet regelverk enn det som gjelder i landet, sa toppfotballsjef Lise Klaveness på en pressekonferanse mandag.

Den profilerte forsvarsadvokaten John Christian Elden sa søndag til VG at spillerne risikerte å bryte norsk lov om de spiller kamp kommende helg, dersom de ikke hadde som intensjon å sitte i karantene i utlandet. Da ville de kunne straffes for falsk forklaring i forbindelse med utreise siden det var en forutsetning for at de skulle få dra. Mandag skriver han dette:

– Info er kun falsk dersom de da søknaden ble sendt ikke tenkte å sitte fullt ut tiden for norsk karantene i sitt hjemland. Om ting endrer seg etterpå, har de ikke gitt falsk forklaring.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad ble spurt om mulig spill tidligere på dagen:

– Det er alltid problematisk hvis en har hatt smittekontakt. Men det er ulikt regelverk, og dette må den enkelte ta ansvar for selv.