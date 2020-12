Rekordjagende Bodø/Glimt lekte seg med Stabæk – knuste flere rekorder

(Bodø/Glimt - Stabæk 5–2) Gjestene så ut til å ha tatt tidlig juleferie. Da ble det enkelt for gulkledde spillere sultne på å skrive seg inn i historiebøkene.

– Det ble brutalt. Rett og slett, sier Stabæk-midtstopper Gustav Valsvik til Eurosport.

Nordlendingene har for lengst sikret seg tidenes første seriegull til et lag nord for Polarsirkelen.

Det stoppet ikke Glimt fra å rundspille Stabæk på Aspmyra.

Før det hadde gått 19 minutter stod det 3–0 til hjemmelaget.

Danske Philip Zinckernagel ønsker å ta rekorden for flest målpoeng (mål og assists) i Eliteserien. Det har vært litt ulike tall hvorvidt Veigar Páll Gunnarsson hadde 31 eller 33 målpoeng.

Men etter to mål og én assist er Zinckernagel nå oppe i 18 mål og 18 assists – totalt 36 målpoeng denne sesongen. I tillegg har han seks såkalte «indirekte» assists, som er returer fra keeper og liknende.

– Det er en supergod kamp, sier Zinckernagel til Eurosport.

– Vi kunne scoret seks-syv mål, men fem er fint. Vi holder dreisen oppe, sier dansken, som fremdeles ikke har bestemt seg for hvor han spiller når kontrakten hans går ut 31. desember.

HERJET: Philip Zinckernagel var nok en gang sentral og noterte seg for to mål og én målgivende pasning. Foto: Mats Torbergsen

Etter kampen havnet Zinckernagel i en liten diskusjon med romkameraten Kasper Junker, som er på jakt etter toppscorertittelen. Fra krittmerket satte han inn sitt 22. seriemål, men han skulle gjerne hatt flere.

Han har nemlig ett mindre enn toppscoreren i Eliteserien, Kristiansund-vingen Amahl Pellegrino (23 mål), som har én kamp til gode.

Sondre Fet og Ulrik Saltnes var de to øvrige på scoringslisten for hjemmelaget. Kosuke Kinoshita reduserte to ganger for Stabæk på overtid.

– Det er sikkert bra for oss – og kult for ham. Vi får sette en parentes rundt denne kampen, så vil vi veldig gjerne avslutte med to kamper, sier Stabæk-trener Jan Jönsson til Eurosport.

– Det er helt ufattelig at vi klarer å slippe inn to mål på overtid. Hvis du tar vekk det, så mener jeg at det var veldig stor forskjell på lagene. Bodø/Glimt på sitt beste, sier Glimt-trener Kjetil Knutsen.

TOPPSCORER: Kasper Junker har scoret 22 mål for Bodø/Glimt denne sesongen. Kan han ta igjen Amahl Pellegrino? Foto: Mats Torbergsen

Seieren betyr at Bodø/Glimt har et poengsnitt på 2,68 poeng per kamp så langt denne sesongen.

Taper de begge de gjenværende kampene, vil de ha et snitt på 2,50 poeng per kamp. Vinner de begge, vil de ha et snitt på 2,70 poeng.

Uansett vil det være bedre enn Rosenborgs rekord fra 1998, på 2,42 poeng per kamp.

Bodø/Glimt nærmer seg også tresifret antall scoringer.

De kan også bli det første laget som vinner 15 av 15 hjemmekamper, dersom de slår Viking hjemme i siste kamp.

JULING: Stabæk ble regelrett rundspilt på Aspmyra. Foto: Mats Torbergsen

For hver seier de tar, forbedrer de rekorden for antall seirer i én sesong. Det samme gjelder antall poeng i én sesong og færrest tap.

Seiersprosenten blir i verste fall 80 prosent – og i beste fall 86,7 prosent. Det er uansett bedre enn Lyn sin gamle rekord fra 1968.

Bodø/Glimt nærmer seg hundre mål (96 mål) denne sesongen. De må score 101 mål for å slå Rosenborgs målsnitt på 3,35 mål per kamp fra 1997.

– Jeg kan love at vi kommer til å forsøke, sier Zinckernagel.

De to siste kampene til Bodø/Glimt er borte mot Haugesund og hjemme mot Viking. Ingen av lagene har spesielt mye å spille for.