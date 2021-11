VG sendte en rekke konkrete spørsmål til kommunikasjonskontoret til det internasjonale fotballforbundet (FIFA) og direkte til president Gianni Infantino, i tillegg til en intervjuforspørsel med forslag om å reise til hovedkvarterene i Sveits, om arrestasjonen av NRK-journalistene Halvor Ekeland og Lokman Ghorbani.

De svarer via en talsperson at de forsvarer prinsippet om pressefrihet.

– Vi har vært i jevnlig kontakt med de lokale organisatorene (VM-komiteen) og NRK for å etablere omstendighetene rundt pågripelsen av et NRK-team i Doha de siste dagene. Vi noterer uttalelsen fra kommunikasjonskontoret til Qatar, som sier at teamet med viten og vilje brøt loven ved å trenge inn på privat grunn, før de ble løslatt uten siktelser, heter det i uttalelsen.

– FIFA vil fortsette dialogen med NRK og VM-komiteen, som samarbeidet og hjalp teamet mens de var i Doha, heter det videre.

I uttalelsen fremkommer det ikke kritikk av Qatars avgjørelse om å arrestere NRK-duoen.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen har fått lese hele uttalelsen, og er ikke fornøyd med FIFAs respons.

– Jeg er opprørt og det ser nesten ikke ut som de har merket seg at våre journalister ble arrestert, puttet på glattcelle, holdt i 32 timer og fratatt alt utstyr. Hvis det hadde vært tilfelle at de hadde filmet på privat eiendom uten tillatelse, så står en sånn reaksjon ikke i forhold til det i det hele tatt, sier Eriksen til VG og fortsetter:

– Det andre er at de faktisk innhentet tillatelse til å filme der inne hvor arbeiderne bodde. Så dette er alltid sånn som den type regimer forklarer ting på i etterkant. Men det er helt absurd hvis man begynner å peke på at man har filmet i feil retning eller på feil sted, og at det skal rettferdiggjøre en slik reaksjon. Det er helt absurd.

– Synes du FIFA burde tatt avstand fra det som skjedde med en gang?

– Ja, det er det ingen tvil om. Det er åpenbart at FIFA er redd for å komme på kant med myndighetene i Qatar. Hvis man respekterer pressefrihet, er det selvsagt helt utenkelig å reagere på en sånn måte - selv om man skulle ha filmet på privat eiendom, og det er riktig at vi gjorde det én gang. Da tok de kontakt med ledelsen på det området og fikk tillatelse muntlig og ble sluppet inn. Der bodde det mange arbeidere, og for oss er det nesten rart å tenke at man må ha tillatelse for det. Men det hadde de, svarer Eriksen.

– Er du overrasket over svaret FIFA kommer med?

– Jeg hadde forventet at de klart tok avstand fra den reaksjonen. Nå prøver de å finne en forklaring som legger skyld på våre to journalister, og det synes jeg er helt utrolig, svarer NRK-sjefen.

VG har ikke fått innvilget intervjuforespørselen. Dette er spørsmålene VG stilte FIFA og Infantino om de ikke kunne stille til intervju:

Hva tenker dere om at vestlige journalister blir arrestert mens de rapporterer fra Qatar om arbeidernes rettigheter og andre problemstillinger knyttet til VM?

Vil dere på noe måte ta opp denne arrestasjonen i deres samtaler med VM-komiteen?

Når ble dere gjort kjent med arrestasjonen? Handlet dere på noen måte?

Viser de siste arrestasjonene at Qatar ikke tar hensyn til grunnleggende rettigheter og pressefrihet?

Er FIFA del av et større sportsvaskingsproblem i Qatar?