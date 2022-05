Gamle venner fra alpinlandslaget synes det er vondt å høre at dødsfallet til tidligere alpinist Finn Christian Jagge skal ha skjedd etter behandlingssvikt. Nå innrømmer flere at de stusset da kameraten døde for snart to år siden.

– Det er tragisk å høre, rett og slett. Det er forferdelig trist, han var ikke gamle karen. Han hadde sikkert 30–40 år igjen, sier Kjetil André Aamodt til VG om nyheten NRK avslørte mandag:

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) slår fast at det forelå svikt i behandlingen av alpinisten og OL-vinneren Finn Christian Jagge, som døde 54 år gammel i juli 2020.

– Alle er mennesker og alle kan gjøre feil. Det er bare tragisk, selvsagt mest for de som sitter igjen, sier Aamodt.

Ifølge dokumenter VG har lest innrømmer Oslo universitetssykehus svikt da Jagge for andre gang ble innlagt med magesmerter 2. juli 2020. Bare seks dager senere døde tobarnsfaren.

Jagge skulle ut fra diagnosen hatt behandling med antibiotika innen en time etter innleggelsen. Det skjedde først etter 11 timer.

Det påpekes også at OUS burde ha startet med samme antibiotikakombinasjonen som hadde effekt da Jagge ble behandlet i juni 2020. Det ble først gjort mer enn et døgn etter innleggelsen.

– Det er svært beklagelig. Ved en grundigere gjennomgang av behandlingen som ble utført i juni og ved større oppmerksomhet ved symptombildet han utviste da han ble reinnlagt, så ville man mest sannsynlig ha klart å unngå dødsfallet, sier Jagge-familiens advokat, Tom Sørum, til VG.

STJERNEDUO: Finn Christian Jagge – best kjent som «Finken» – sammen med Kjetil André Aamodt i Wengen i 1997. Foto: Trond Solberg / VG

«På bakgrunn av de opplysningene vi har i dag, er vår vurdering at pasienten døde som følge av svikt i behandlingen av infeksjonstilstanden ved den andre innleggelsen i begynnelsen av juli 2020», skriver Norsk pasientskadeerstatning og konkluderer med at dette ikke var i tråd med god medisinsk praksis.

Tidligere slalåmverdensmester Tom Stiansen sier han ble trist, men ikke sjokkert da han leste om den foreløpige konklusjonen til NPE.

– Jeg tenkte mitt da det skjedde, sier han og fortsetter:

– Jeg hadde mine mistanker om at det kunne være en glipp da en såpass sunn og frisk 54-åring, som er i så god form, kanskje ikke burde dødd av det – med riktig behandling, sier Stiansen til VG.

Atle Skårdal – super-G-verdensmesteren fra 1996 og 1997 – reagerer slik:

– Dette høres forferdelig ut og er fryktelig trist å høre. Det er sånn man ikke regner med skal skje i 2020, man føler Norge har en av verdens høyeste standarder i helsevesenet. Nå er det vanskelig for meg å være bastant, men det er fryktelig trist å høre at det kunne gått bra, sier Skårdal, som var landslagskamerat med Jagge gjennom både de anonyme årene på 1980-tallet før de løftet seg og hverandre til eventyrlig suksess i tiåret som fulgte.

I BISETTELSEN: Kjetil André Aamodt utenfor Nordstrand kirke i juli for to år siden. Foto: Klaudia Lech / VG

– Det er klart man gjorde seg visse tanker da det var en kar som var i så utrolig bra form som «Finken» var. Jeg følte aldri at det var helt klart hva som forårsaket dødsfallet. Fikk liksom inntrykket av at det var noe som ikke var helt etter boken, minnes Atle Skårdal.

Tom Sørum uttaler seg på vegne av Trine-Lise Jagge og parets to barn.

– Selv om saken er sterkt beklagelig er de glade for at feilen er identifisert og at det er erkjent et erstatningsansvar. Familien har vært kritisk til hele behandlingsforløpet ved OUS og hadde en følelse av at det hadde skjedd noe feil, opplyser advokaten.

Sørum vil ikke kommentere hva familien har fremmet som erstatningskrav. Hvis partene ikke blir enige kan saken i ytterste konsekvens havne i rettsapparatet.

– Dette er en trist sak hvor vi snur alle steiner for å se etter ting vi burde gjort annerledes. Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har konkludert med svikt i behandling knyttet til oppstart av antibiotikabehandling ved andre gangs innleggelse, men mener det ikke har vært svikt i øvrig utredning, behandling og oppfølging, skriver klinikkleder ved Oslo universitetssykehus Morten Tandberg Eriksen i en e-post til VG.

Han påpeker at Helsetilsynet ikke har konkludert. OUS går nå gjennom dette og forventer å ha et svar klart i løpet av «et par uker».