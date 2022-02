Chelsea-eier Roman Abramovitsj vil delta i samtaler mellom Russland og Ukraina. Det bekrefter en talsperson for oligarken til nyhetsbyrået PA.

Russiske Abramovitsj skal ha blitt kontaktet av den ukrainske siden for å forhandle om en løsning på konflikten mellom landene.

– Jeg kan bekrefte at Roman Abramovitsj ble kontaktet av den ukrainske siden for støtte til en fredelig løsning, og at han har forsøkt å hjelpe siden, hevder talspersonen.

Den ukrainske filmregissøren Alexander Rodnjianskij bekrefter også Abramovitsjs deltakelse. Abramovitsj skal ha blitt kontaktet gjennom det jødiske miljøet.

– Selv om hans påvirkning er begrenset, er han den eneste som har besvart ropene om hjelp og forsøker å bidra, sier Rodnjianskij.

Etter 19 år og like mange serie- og cuptitler, valgte Abramovitsj å gi fra seg kontrollen over fotballklubben Chelsea tidligere forrige uke. I kjølvannet av den russiske invasjonen i Ukraina, dukket det opp en debatt i Storbritannia rundt Abramovitsj’ rolle i Chelsea.

Han er kjent for å ha et godt forhold til Vladimir Putin.

– Jeg har alltid tatt avgjørelser til klubbens beste. Jeg ønsker å være lojal til disse verdiene. Derfor overlater jeg i dag forvaltningen av Chelsea FC til mine tillitsmenn i Chelsea Foundation. Jeg mener akkurat nå at de er i best posisjon til å følge opp interessene til klubben, spillerne, støtteapparat og supportere, uttalte han.

Saken oppdateres.